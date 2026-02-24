Arranca el rodaje de Citas, el salto al cine de la serie de Pau Freixas - LUCÍA FARAIG /FILMAX
MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -
Tras cuatro temporadas, Citas, la serie de Pau Freixas, saltará al cine en una película dirigida por Gemma Ferraté y escrita por Clara Esparrach. Lo hará en un filme que, aún sin fecha de estreno, estará protagonizado por nombres como Natalia Verbeke, Javier Rey, Susana Abaitua, Oriol Pla o Álex Brendemühl y que acaba de comenzar su rodaje en Barcelona.
La película de Citas entrelaza cuatro historias, realistas y aspiracionales, sobre el amor contemporáneo que ofrece mantener intacta la esencia de la serie que atrapó a la audiencia con dos temporadas de Citas y dos de Citas Barcelona.
Con la capital catalana como escenario, donde el rodaje se prolongará durante siete semanas, las tramas se desarrollan en una de sus fechas más emblemáticas: el mágico día de Sant Jordi, cuando Barcelona se llena de libros y rosas. A lo largo de dicha jornada, se dan cuatro encuentros que exploran distintas caras del amor contemporáneo: una infidelidad al borde de descubrirse, una cita a ciegas marcada por las dudas, un flechazo frustrado que impulsa una búsqueda por la Ciudad Condal y una historia que pone a prueba los límites del poliamor.
"Quería producir una película que me hiciera volar, que me entretuviera, que me emocionara, que me hiciera reír. Y ahí estamos, sobrevolando las calles de Barcelona con nuestras historias de amor, con un elenco de ensueño, y confiando en que despierten en el público esa euforia que tanto nos gusta experimentar", afirma Freixas.
CITAS, UN HOMENAJE A TODA LA SERIE
Por su parte la directora Gemma Ferraté añade que Citas "es una película que sirve de homenaje a toda la serie, y que a su vez funciona por sí sola para disfrutar de diferentes historias de amor y de Barcelona".
Además, Ferraté explica que el filme es una representación de cómo se busca pareja en la sociedad actual: "Podemos ver cómo ha evolucionado tanto la comedia romántica como la sociedad, y la forma de encontrar pareja. Ahora es extraño no hacerlo a través de una aplicación y hay una buena representación de las situaciones que puedes encontrarte ahí o del motor de cada uno para decidir usarla: qué busca, qué temas surgen de primeras, el flechazo cuando realmente encuentras a alguien especial".
Citas está protagonizada por Natalia Verbeke (El refugio atómico, El otro lado de la cama, El hijo de la novia), Javier Rey, ganador del Premio Feroz a mejor actor protagonista por Fariña y Biznaga de Plata al mejor actor por Sin fin; Álex Brendemühl, nominado al Goya y ganador del Gaudí por Creatura, Historias para no contar y Petra; o Susana Abaitua, actriz de Patria y nominada al Goya a mejor actriz protagonista por Una fantasma en la batalla.
A esta lista se suman los nombres de Oriol Pla, ganador de un Feroz, un Forqué y un Emmy Internacional a mejor interpretación masculina por Yo, adicto, Creatura y Girasoles silvestres; Álvaro Mel (Manual para señoritas, Un cuento perfecto, La fortuna); Ana Valeria Becerril (Las hijas de Abril); Christian Checa (Enemigos, En los márgenes); y Berta Castañé (Sigue mi voz, Bienvenidos a Edén). Completan el reparto Paula Malia (Valeria, El vecino) y Àlex Maruny (L'última nit del karaoke, Benvinguts a la família).
"¡Llega Sant Jordi y Barcelona se convierte en la capital del romanticismo! Las calles se llenan de libros, rosas y parejas que pasean por el centro cogidas de la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Y luego están esos solteros que quieren aprovechar la magia del día del amor, para que Sant Jordi les traiga un match épico", reza la sinopsis oficial del filme.
Producida por Carlos Fernández, Laura Ferández Brites y Pau Freixas, CITAS es una producción de Filmax y CITAS LA PELÍCULA que cuenta con la financiación del ICAA en colaboración con Prime Video.