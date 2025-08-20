Susana Abaitua lucha contra ETA en el tráiler de Un fantasma en la batalla, lo nuevo de Agustín Díaz Yanes

Susana Abaitua lucha contra ETA en la sombra en el teaser de Un fantasma en la batalla, lo nuevo de Agustín Díaz Yanes - NETFLIX

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Un fantasma en la batalla, la película sobre la lucha contra ETA dirigida por Agustín Díaz Yanes, llegará el próximo 3 de octubre a las salas de cine y, dos semanas después, aterrizará en Netflix. Para ir calentando motores, el filme protagonizado por Susana Abaitua, que hará su presentación oficial en la próxima edición del Festival de San Sebastián, ha lanzado un intenso tráiler centrado en la soledad que implica ser una agente encubierta dentro de la banda terrorista.

"No lucho por deber, por ley, por un caudillo. Ni tras la gloria y clamor de multitudes", se escucha a la voz de Amaia, a quien interpreta Abaitua, recitando el pasaje final del poema Un aviador irlandés prevé su muerte, del autor irlándés William Butler Yeats.

"Vi el porvenir, y era un vivir estéril, y un estéril vivir eran los años ya pasados... ante esta vida, ante esta muerte", continúa la voz de la protagonista, mientras se van mostrando algunos de sus momentos más crudos y extremos de sus diez años como topo dentro de la banda terrorista ETA.

"Un fantasma en la batalla está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia", reza la sinopsis oficial.

Junto a Abaitua (Patria) completan el reparto de Un fantasma en la batalla Raúl Arévalo (La isla mínima), Ariadna Gil (El laberinto del fauno), Iraia Elias (Amama), Andrés Gertrúdix (El orfanato), Eduardo Rejón (Segundo premio) e Iñaki Balboa (Querer) entre otros. El filme está producido por Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona, equipo responsable de La sociedad de la nieve.

Díaz Yanes, responsable de filmes como Alatriste o Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, regresa a las salas de cines ocho años después del estreno de Oro. El realizador también firma el guion del filme cuyo rodaje tuvo lugar en localizaciones del País Vasco español y francés.