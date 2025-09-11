Buenas noticias para la temporada 2 de MobLand

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

MobLand (Tierra de mafiosos), la serie de SkyShowtime creada por Ronan Bennett y protagonizada por Tom Hardy, Piercer Brosnan y Helen Mirren, fue renovada por una segunda temporada el pasado mes de junio. Recientemente, Joanne Froggatt, quien interpreta a Jan Da Souza, la mujer del protagonista, en la ficción de gangsters ha desvelado la fecha de inicio de producción de la segunda entrega.

"Empezaremos a rodar [la temporada 2] a finales de octubre... ¿Así que dentro de unas semanas?", desveló Froggatt, quien interpreta a la esposa Harry (Hardy) en una entrevista concedida a MovieWeb durante la gira de promoción de Downton Abbey: El gran final, cuyo estreno está fijado para el 10 de octubre.

La intérprete expresó su deseo de comenzar el rodaje y lo afortunada que se siente de formar parte del proyecto. "El guion era fantástico y el personaje era genial. El reparto era increíble. Sí, me siento muy, muy afortunada. Me encanta interpretar a Jan. Siempre quise interpretar a la esposa de un gánster, o a una gánster, y entonces apareció ella", añadió.

Estrenada el pasado 9 de junio en Skyshowtime en España, la serie se ha convertido en el mayor lanzamiento de Paramount+ a nivel global, alcanzando 2,2 millones de visionados el día de su estreno. Completan el elenco de MobLand nombres como Paddy Considine, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan y Emily Barber.

"El poder está en juego cuando los Harrigan y los Stevenson, dos familias criminales de Londres enfrentadas, libran una batalla a muerte que amenaza con derribar imperios y destrozar vidas. Atrapado en el fuego cruzado está Harry Da Souza, un astuto intermediario, tan peligroso como embaucador, que sabe mejor que nadie dónde residen las lealtades cuando los bandos chocan. A medida que el conflicto escala, las líneas se desdibujan y solo hay una regla inquebrantable: la familia por encima de todo", reza la sinopsis de la serie.