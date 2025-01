MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things es uno de los estrenos más esperados de Netflix para este año. Aunque la temporada 4 salió a la luz hace más de dos años, aún hay muchas incógnitas entorno a la trama del final de la serie. Después de que la filtración de los títulos de los capítulos de la última entrega adelantara la desaparición de uno de sus personajes principals, ahora la serie de los hermanos Duffer ha confirmado que se trata... del más importante.

Después de que las alarmas de los fans saltaran al ver el clip de Netflix adelantando sus grandes estrenos de 2025, donde unas fugaces escenas ambientadas en el Mundo Del Revés de la serie ya unos carteles en los que se podía leer "adolescente desaparecida", con el nombre de Jane Hopper, ahora la propia plataforma lo ha confirmado.

Lo ha hecho con una publicación en X (antes Twitter) que muestra el cartel en cuestión. Allí aparece el retrato robot de Once hecho en una comisaría con el nombre adoptado por la joven cuando Jim Hopper (David Harbour) la acogió y las palabras "adolescente desaparecida".

Who’s *really* looking for Jane Hopper?



You’re not ready for what’s to come in Stranger Things 5 #NextOnNetflix pic.twitter.com/Zql24JRxaS