Filtrada la fecha de estreno de la temporada final de Stranger Things en Netflix

La quinta y última temporada de Stranger Things tiene previsto su desembarco este mismo año, aunque Netflix aún no ha fijado de forma oficial su fecha de lanzamiento. Nuevas informaciones parecen haber puesto al descubierto cuándo se estrenarán en Netflix los episodios finales de la serie.

Según ha comentado upsidedownscoop en X, la temporada 5 de Stranger Things verá la luz el 27 de noviembre de 2025. El insider señala que esta fecha de estreno se encontraba oculta en un código insertado por la propia Netflix.

Por lo visto, al observar el modo en que dicho código enumera la ficción, descubrió lo que el servicio de streaming denomina "fecha de lanzamiento interna", y que para esta temporada es la ya mencionada.

Here's a bit more context: The Title ID confirms this is for Stranger Things:







As of now, #StrangerThings5 is listed to release in one volume! However, it's still early, and Netflix could always make changes.