Una estrella de Stranger Things compara el final de la serie con Toy Story 3

Casi una década después del estreno de su primera temporada, Stranger Things llegará a su fin este 2025 con una quinta y última tanda de episodios. La serie lanzó a la fama a algunos de sus jóvenes actores, los cuales no han dudado en hablar en varias ocasiones sobre lo que ha significado rodar el desenlace de la ficción. Recientemente, una de las estrellas comparaba el momento con una popular película de Pixar.

"Fue increíblemente emotivo, obviamente", expresó Finn Wolfhard en declaraciones a Variety. "Son los últimos 10 años de mi vida. También para los creadores, los hermanos Duffer empezaron cuando tenían 30 años y ahora tienen 40. Todos tuvieron un largo viaje y lo compartieron juntos. Toda mi infancia estuvo allí. Fue algo así como el momento 'Toy Story 3' de dejar atrás tus juguetes. Fue realmente especial", señaló.

Aparte del paralelismo con la tercera entrega de Toy Story, el actor que en la serie da vida a Mike Wheeler comparó el rodaje de la última temporada de Stranger Things, que llevó un año, con El señor de los anillos por su intensidad. "Fue una forma estupenda de acabar y muy intensa. Siento que no podría haber terminado mejor", aseguró.

