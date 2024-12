Nuevas imágenes del set de Stranger Things 5, que ya ha terminado su rodaje

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things ha finalizado su rodaje. Para celebrarlo y alimentar todavía más las expectativas de los fans por los episodios finales, Netflix ha lanzado un buen puñado de nuevas imágenes del set.

La temporada final de Stranger Things llegará en algún punto de 2025. A través de su cuenta en X, la compañía de la gran "N" ha compartido unas tomas detrás de las escenas que muestran al reparto principal de la serie luciendo un nuevo look.

En la primera de ellas puede verse a Millie Bobby Brown, quien encarna a Once, tumbada y riendo sobre Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin en un sofá. La segunda de estas tomas muestra a Matt y Ross Duffer, los creadores de la ficción, monitoreando una escena.

Por otro lado, la tercera imagen es una escena que, sin ser nada reveladora, muestra a Joe Keery, Natalia Dyer y Charlie Heaton, quienes dan vida a Steve Harrington, Nancy y Jonathan Byers, respectivamente, con su coche aparcado en mitad del campo.

Otras imágenes muestran a Gaten Matarazzo, quien pone rostro al siempre entrañable Dustin, junto a Shawn Levy, productor de la ficción. También hay otra en la que aparece Frank Darabont, quien salió brevemente de su retiro como director para encargarse de varios episodios de la temporada 5 de Stranger Things, dando instrucciones a Priah Ferguson, quien interpreta a la hermana de Lucas Sinclair en la ficción.

THAT'S A WRAP ON STRANGER THINGS. See you in 2025. pic.twitter.com/DWkIwMMOJ3