Stranger Things promete evitar el gran error de Juego de Tronos en su temporada final

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix en en algún momento de 2025. Y la espera de la fecha concreta de estreno, y de su primer tráiler, su productor, Dean Zimmerman, ha querido tranquilizar a los fans asegurando que su desenlace evitará caer en el gran error que cometió la entrega final de Juego de Tronos.

La serie de HBO que adaptó obra de George R. R. Martin es ya historia de la televisión. Sin embargo, muchos de sus espectadores se sintieron bastante defraudados con cómo terminó la octava y última temporada de la ficción que fue criticada por ser demasiado apresurada y por los giros, según algunos arbitrarios, que sufrían varios de sus personajes principales, especialmente Daenerys Targaryen.

Ese es el tremendo error que, según Zimmerman, los hermanos Matt y Ross Duffer quieren evitar a toda costa. Por lo que, conscientes de las expectativas depositadas en la temporada 5 de Stranger Things, están trabajando a plena potencia para que su cierre sea perfecto. Y así lo ha confesado en una entrevista con ScreenRant.

"Stranger Things está en su máximo apogeo, es más grande de lo que nadie pueda imaginar", señaló Zimmerman. "Cada temporada que paso en esta serie creo que no puede ser más enorme, y siempre me equivoco", añadió a continuación. "Siempre me sorprende lo increíblemente brillantes que son los hermanos Duffer al desarrollar nuevas maneras y más locas de hacer esto. Su único propósito es lograr que la temporada final sea un éxito, donde, de forma controvertida, mucha gente dice que Juego de Tronos no lo consiguió", comentó el productor.

"No pretenden eso, y no se conformarán con nada que no sea la perfección", sentenció. Una tarea compleja, sin duda, para los Duffer, tras dejar bastante alto el listón con la cuarta temporada de la serie y su tan apoteósico como agridulce final.

Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Steve (Joe Keery) y el resto de la pandilla consiguieron derrotar a Vecna y frenar sus planes de convertir Hawkins en un infierno, pero a un alto coste. Eddie (Joseph Quinn) murió para que pudiesen acabar con el monstruo que tanto tiempo los ha atormentado.

Por su parte, Once (Millie Bobby Brown) conseguía, no sin gran dificultad y con gran riesgo, la vida de Max (Sadie Sink). Aunque, para hacerlo, tuvo que sumir a su amiga en un estado de coma profundo. Sin embargo, Vecna regresará para cobrarse su sangrienta venganza en la temporada final de Stranger Things. Con las declaraciones de Zimmerman alimentando todavía más las expectativas por esta última tanda de episodios, parece claro que Matt y Ross Duffer no tienen intención de decepcionar a la hora de cerrar su serie de Netflix.