Caleb McLaughlin, Lucas en Stranger Things, liquida el debate sobre el final: "Descansa en paz, Once"

Archivo - ¿Habrá secuela de Stranger Things con Once, Mike, Dustin y el resto? Los hermanos Duffer responden - NETFLIX - Archivo

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

El episodio final de Stranger Things llegó a Netflix el 1 de enero y, con él, quedó en el aire el destino de Once. Los hermanos Duffer dieron un cierre deliberadamente ambiguo al personaje interpretado por Millie Bobby Brown, permitiendo a cada espectador sacar sus propias conclusiones sobre qué le sucede. Y como también expresara hace unas semanas Sadie Sink, Caleb McLaughlin, el actor que da vida a Lucas, no es precisamente optimista con la situación de la protagonista.

"Creo que se ha ido... Creo que... descansa en paz, Once", señala en una entrevista con The View el actor que interpretó a Lucas, distanciándose así de la lectura de su propio personaje, que decide aferrarse a la esperanzadora teoría de su amigo Mike.

Conviene recordar que en el último episodio de Stranger Things, Once se sacrifica en el Mundo del Revés, que colapsa con ella dentro, impidiendo así que en el futuro nadie use su sangre para seguir experimentando con niños. A pesar de esto, en el epílogo, Mike juega con sus amigos una última campaña de Dragones y Mazmorras en la que expone que ella pudo haber sobrevivido. Una teoría que, según ya explicaron los Duffer, deja en manos del espectador qué creer.

Por su parte, Sink, que dio vida a Max en la ficción, coincide con la postura de su compañero de reparto y aseguró que "pienso que [Once] está muerta". "La historia de Mike es solo una última historia, y luego se despiden de su infancia. Es una historia final, y eso es todo", añadió la actriz que forma parte del elenco de Spider-Man: Brand New Day con un papel todavía por revelar.

También Gaten Matarazzo, que encarnó a Dustin, tiene su propia visión del final, si bien expresó su deseo de guardársela para sí. "No sé si otros lo dirán, pero creo que lo que funcione para ti y haga que la serie termine mejor para ti es lo correcto. Tienes derecho a debatirlo, pero lo que tú quieras que sea para ti está bien", expuso.

Según han revelado los hermanos Duffer, únicamente ellos y Millie Bobby Brown conocen qué ocurrió realmente con Once. Los creadores indicaron que la actriz "juró guardar el secreto" para que esa respuesta no se comparta ni dentro del propio reparto de Stranger Things.

En paralelo, los directores han anunciado el desarrollo de un spin-off de Stranger Things que será una "entidad propia e independiente", pero que otorgará "respuestas a dudas relacionadas con la memoria de Henry Creel". Una de ellas gira en torno a la misteriosa piedra asociada al Mundo del Revés que habría sido el origen de su poderes y el elemento que lo conectó con el Azotamentes. Más a corto plazo, el 23 de abril llega a Netflix Relatos del 85, spin-off de animación ambientado entre la segunda y la tercera temporada de Stranger Things. La serie sigue al grupo enfrentándose a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un misterio paranormal que sacude Hawkins.