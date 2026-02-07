El final alternativo de Stranger Things era más cerrado... ¿Y mejor? - NETFLIX

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

El final de Stranger Things no fue del agrado de todos y una de las razones fue que dejó el destino de uno de uno de sus perseonajes clave a interpretación del espectador. No obstante, las cosas podrían haber sido muy distintas y es que una teoría apunta a que, en algún momento, los planes de la temporada incluían un desenlace mucho menos ambiguo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el último episodio de Stranger Things, tras derrotar a Vecna, Once se sacrifica para que los militares jamás puedan hacerse con su sangre. La joven se queda en el Mundo del Revés mientras este colapsa, despidiéndose mentalmente de Mike y, aparentemente, muriendo.

Sin embargo, al final del capítulo, Mike les cuenta a sus amigos una historia según la cual el personaje encarnado por Millie Bobby Brown solo habría fingido su muerte y estaría viviendo felizmente en un lugar lejano, una posibilidad a la que el grupo de amigos se aferra, decidiendo "creer".

Ahora, algunos fans han encontrado en Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5, la supuesta evidencia de que, en un principio, el destino de Once no iba a quedar en el aire. En una captura de pantalla del documental puede verse una pizarra con lo que parece ser el borrador del episodio final y ciertas frases indican la supervivencia del personaje de Millie Bobby Brown.

"Hopper se ocupa de Kali, de corazón a corazón: un nuevo plan", reza uno de los puntos, señalando que Hopper estaría al tanto de la intención de la joven de fingir su propia muerte.

HOLY SHIT!! GUYS THEY COMPLETELY CHANGED THE ENDING TO MAKE IT MORE AMBIGUOUS. Hopper knows about El's fakeout and is on it. Kay and Akers were supposed to kill each other. Hopper learns about the new plan from Kali. It explains his acting on the bench. Wtf this is SO MUCH better pic.twitter.com/Cit6ZiV8OD — BettysLilis (@BettysLilis) January 13, 2026

"Ce + Hopper momento Lost in Translation", se puede leer también en la pizarra. Aunque la referencia al filme de Sofia Coppola de 2003 podría significar muchas cosas, una posibilidad señalada por TVLine es que tenga que ver con el momento en que los personajes de Bill Murray y Scarlett Johansson se separan con un abrazo silencioso y un susurro inaudible.

Por otro lado, el resumen preveía que Ce se despidiese "de todos con un recuerdo feliz" y no solo de Mike, tal como se vio en la versión final del desenlace que se incluyó en la serie.

Cabe remarcar que esta visión del desenlace no difiere demasiado de la que finalmente llegó a las pantallas, siendo el único cambio significativo el hecho de que la supervivencia de Once sea algo mucho más seguro y no solo una posibilidad en la que "creer". Otra razón por la que esta versión podría resultar más satisfactoria para muchos es que ofrece un mejor cierre para la relación de Ce con el resto de personajes, en vez de limitarse a poner el foco en Mike.