El sanguinario criminal real que inspiró a Vecna de Stranger Things: "Tiene ese aire de líder sectario"

El actor de Vecna revela la inspiración real detrás del señor Qué: "Tiene ese aire de líder sectario" - NETFLIX

MADRID, 1 Ene. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things ha presentado una nueva faceta de Vecna: la del señor Qué, un malvado que esconde una crueldad sin límites bajo su apariencia amable. Jamie Campbell Bower, actor que da vida al villano, ha revelado que se inspiró en una persona real para encarnar esta otra cara de su personaje... y es nada menos que el líder de una secta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Vecna, conocido como Uno en el laboratorio del doctor Brenner y cuyo nombre real es Henry Creel, ha sumado en la temporada 5 de Stranger Things un nuevo 'alter ego': el del señor Qué. Bajo esta apariencia, engaña a varios niños de Hawkins, incluida Holly Wheeler, la hermana pequeña de Mike, haciéndoles creer que es su amigo imaginario. Así, logra llevarles a una prisión mental, mientras sus cuerpos inconscientes permanecen atrapados en un lugar conocido como el Abismo.

"Jim Jones fue una de mis primeras referencias", aseguró Bower en una entrevista concedida a Variety. Se trata del líder de la secta Peoples Temple, la mente detrás de uno de los mayores asesinatos en masa de la historia de Estados Unidos. En noviembre de 1978, llevó a más de 900 de sus seguidores a cometer un suicidio colectivo en Jonestown, Guyana.

El predicador Jim Jones atrajo a sus seguidores, en su mayoría personas negras, prometiéndoles una utopía autosuficiente. Pero el hombre que antaño defendiera la igualdad racial entró en un estado de paranoia y convenció a los miembros del movimiento de que el suicidio colectivo era la única salida.

En la entrevista a Variety, Bower remarcó que ponerse en la piel del señor Qué fue tan "terrorífico" como encarnar a Vecna. "Hubo momentos en los que pensé: '¿Digo la palabra tú o utilizo la palabra nosotros? Ahora somos una familia'. ¡Eso es realmente macabro!", relató el actor a propósito de sus escenas con los niños de Hawkins. "Puede eliminar por completo la idea de autonomía, por lo que sin duda tenía que haber en él ese aire de líder sectario", aseguró Bower.

"¿Cómo puedo ser amable con estos pobres niños para que se sientan lo más cómodos posible en este mundo? ¿Y cuánto de mi experiencia estoy ocultando en ello? Siempre es una perspectiva realmente aterradora cuando estás sentado frente a otro actor y tus intenciones están tan profundamente ocultas", explicó el intérprete. "Hay un cierto grado de deshonestidad en eso, y eso da mucho miedo. Es muy difícil, sobre todo cuando tienes enfrente a un niño", admitió.