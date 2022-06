Stranger Things 4 augura la muerte de uno de sus personajes más queridos

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Matt y Ross Duffer ya advirtieron que la temporada 4 de Stranger Things podría sorprender con la muerte de algunos personajes principales. Los creadores de la serie de Netflix han afirmado que todos estarán en peligro en el Volumen 2, una teoría que también respalda la nueva promo.

El servicio de streaming ha publicado en su cuenta oficial de Twitter una imagen de una valla publicitaria en la que se puede leer "Protect Steve" (Proteged a Steve). "A toda costa", reza la publicación. Esta imagen parece confirmar las teorías de los fans, que temen que el querido y carismático personaje de Joe Keery morirá en la batalla final con Vecna (Jamie Campbell Bower).

En el Volumen 1 Vecna mata a tres adolescentes y deja a Max (Sadie Sink) y Nancy (Natalia Dyer) bajo su maldición. Los fans aseguran que, en un intento por salvar a Nancy, alguien se tendrá que sacrificar, y probablemente será Steve.

Otros seguidores apuestan por Jonathan Byers (Charlie Heaton) o Eddie (Joe Quinn) como las próximas víctimas de la batalla contra el temible villano y las oscuras y monstruosas criaturas que alberga el Upside Down.

"Realmente no quiero decir nada, pero yo me preocuparía por que los personajes entraran en el Volumen 2, eso seguro. Espero que ese sea el sentido, porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Así que todos están en peligro. Y hay una especie de sensación siniestra de que las cosas podrían no ir bien", declararon a Variety los hermanos Duffer.