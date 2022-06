¿Filtradas las muertes del final de Stranger Things temporada 4?

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda parte de la cuarta temporada de 'Stranger Things' está a punto de estrenarse. Será este viernes 1 de julio cuando se lancen en Netflix los dos episodios restantes, que aspiran ya a ser los más largos de la ficción creada por los hermanos Duffer. El tráiler del volumen dos anuncia un enfrentamiento épico entre los héroes de Hawkins y Vecna, del que nadie saldrá indemne, pues se han filtrado los nombres de los personajes que morirán en el final de tanda.

En el adelanto pudo verse que la música será un factor fundamental para derrotar al salvaje mago demoníaco. La melodía rompe los grilletes de Vecna, así que estos dos episodios traerán algo de rock ochentero al Upside Down de la mano de Eddie (Joseph Quinn) y su guitarra.

Por otro lado, Once (Millie Bobby Brown) parece haber recuperado sus poderes y debe regresar a Hawkins para enfrentarse al mal, incluso cuando Martin Brenner (Matthew Modine) se muestra escéptico, puesto que sus habilidades no están listas para lidiar con un monstruo con el poder de Vecna.

También, todo apunta a que Max (Sadie Sink) se enfrentará de nuevo a Vecna, mientras que Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) se reúnen y parece que lograron escapar del Upside Down. Por otro lado, en Rusia, Hopper (David Harbour), Murray (Brett Gelman) y Joyce (Winona Ryder) aún continúan enfrentándose a los rusos y los demodogs. El demogorgon también estará presente en esta segunda parte.

Ahora bien, las filtraciones apuntan que una de las víctimas de Vecna será Will. Por otro lado, otros fans apuntan a que será Eddie quien sea asesinado por el ente demoníaco. En ambos casos, se apunta a supuestas filtraciones que estarían confirmadas de forma implícita en el último tráiler del volumen dos.

// stranger things leaks /SRS



someone got the ST monopoly and posted about it in APRIL and this is one of the cards… eddie isn’t saving anyone he’s the DISTRACTION pic.twitter.com/zMB64oYpBz — Grace ψ 🇺🇦🍂 ST4 SPOILERS (@DevilsDefend) June 11, 2022

if the spoiler leak i just saw about stranger things is true i’m going to surrender to vecna bye guys — mallory (@mandomallory) June 21, 2022

yeah he said heapssss of stuff in the space including a bunch of byler stuff so i feel like worst case if the her eyes open leak is real then all of this is real too and if it’s fake then we win anyway pic.twitter.com/rLDQpNUR4t — gemma TOMORROW (@marvelonmolly) June 17, 2022

En todo caso, serán los dos últimos capítulos de la temporada 4, que tendrán una duración similiar a la de dos películas, los que confirmen o desmientan estas teorías y posibles filtraciones, lo que solo hace aumentar el hype entre el fandom.