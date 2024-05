Stephen King defiende la última gran serie de Netflix: "Aterradora e imponente"

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Además de ser uno de los escritores más mediáticos y exitosos de las últimas décadas, o precisamente por eso, Stephen King se ha convertido también un referente a la hora de analizar fenómenos de terror y ciencia ficción en la pequeña y gran pantalla. Y la última producción sobre la que el autoro de Cujo, It o El resplandor ha ofrecido su opinión es El problema de los 3 cuerpos, la útlima gran superproducción de Netflix.

King ha alabado esta adaptación a la pequeña pantalla de la primera novela de la trilogía El recuerdo del pasado de la Tierra de Liu Cixin, describiéndola como una serie "extraordinaria".

El coloso del entretenimiento no ha dado oficialmente luz verde a una segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos. Pero, sus creadores, David Benioff y D.B. Weiss, revelaron no hace mucho en declaraciones a Collider que los nuevos episodios ya estaban en marcha.

Es más, Alexander Woo, cocreador de la serie junto a los showrunners de Juego de Tronos, comentó que tenían una idea bastante clara respecto al futuro de la serie. Y, de hecho, ya estaban cocinando algo cuya elaboración iba un poco más allá de una fase de desarrollo.

Entretanto, Stephen King, aclamado autor de novelas de terror como Misery, Cementerio de animales o IT (ESO), le ha dedicado unas elogiosas palabras a la temporada 1 de El problema de los 3 cuerpos. El escritor acudió a su cuenta en X, antes Twitter, para describir esta serie de ciencia ficción como, "extraordinaria, enorme, estimulante e inmersiva".

Hasta tal punto, que, en su opinión, las secuencias de "primer contacto", son "especialmente aterradoras e imponentes". Lo cierto es, que la serie de Netflix se convirtió en una de sus series más vistas.

THE 3 BODY PROBLEM (Netflix): Extraordinary science fiction series--sprawling, thought-provoking, immersive. The scenes of "first contact" are chilling and awe-inspiring.