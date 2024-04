Las 5 preguntas que la temporada 2 de El problema de los 3 cuerpos debe responder

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

El estreno de El problema de los 3 cuerpos en Netflix ha supuesto la llegada de una de las series más ambiciosas de la plataforma para este 2024. El proyecto es una adaptación de la saga de novelas del escritor chino Liu Cixin, la trilogía El recuerdo del pasado de la tierra. Y sus creadores son nada menos que los showrunners de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss, junto a Alexander Woo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La primera temporada lleva ya varios días en el catálogo de la compañía de streaming. Sin embargo, no se trata de una historia autoconclusiva sino que deja abiertas muchas incógnitas. La idea es expandir El problema de los 3 cuerpos en más entregas, aunque por ahora Netflix no ha dado luz verde a su desarrollo. En cualquier caso, estos son 5 interrogantes que, por ahora, han quedado sin respuesta.

EL PLAN DE LOS SAN-TI

Evidentemente, la gran pregunta de El problema de los 3 cuerpos es la misión de los misteriosos San-Ti. Esta raza alienígena pretende invadir la Tierra, a la que llegarán en 400 años. Su mundo era inestable y caótico, por lo que al encontrar el planeta del sistema solar han decidido intentar afincarse en él para garantizar su supervivencia. Lo que no queda claro es qué pretenden hacer exactamente una vez que lleguen. Por ahora parece que planean un ataque para erradicar a los humanos. Pero no se sabe cómo será.

EL PLAN DE SAUL

Saul ha sido elegido como uno de los tres Vallados que deben idear un plan para detener la invasión. No pueden compartir la información con nadie para que los San-Ti no descubran sus intenciones. El último capítulo mostraba cómo el personaje de Jovan Adepo asumía finalmente el rol, pero no se daba ninguna pista sobre cuáles serán sus siguientes pasos en el importante y secreto proyecto. Puede que la metáfora de los insectos que Da Shi comparte con él le inspire, así como el chiste sobre Albert Einstein y Dios que le cuenta Ye Wenjie.

EL CEREBRO DE WILL

El personaje de Will padece uno de los destinos más trágicos de El problema de los 3 cuerpos. Enfermo terminal, decide donar su cerebro para enviarlo hasta los San-Ti con el Proyecto Escalera de su querida Jin. La idea es que los alienígenas lo intercepten a mitad de camino y puedan reconstruir su cuerpo. Pero, en el último instante de la propulsión, el plan falla y la cápsula queda flotando en mitad del espacio sin un rumbo fijo, sembrando la incertidumbre sobre si los San-Ti serán capaces de localizarlo.

EL PROPÓSITO DE TATIANA

Tatiana ha estado presente, en las sombras, durante toda la primera temporada de El problema de los 3 cuerpos. Es elegida por los San-Ti pero, sin embargo, no se sabe mucho más de ella. Tras ayudar a Auggie con su cuenta atrás, luego mata brutalmente a Jack por no querer unirse a su bando. En el episodio final se descubre que vive escondida en los bosques y todo apunta a que su misión aún no ha terminado, ya que los extraterrestres le han enviado uno de los cascos de su videojuego. Solo que probablemente no contiene la misma simulación que la vista hasta ahora sino algún nuevo tipo de mensaje.

EL FUTURO DE AUGGIE

Auggie Salazar acabó la primera temporada de El problema de los 3 cuerpos con un profundo shock postraumático. Sus nanofibras habían sido usadas contra su voluntad para llevar a cabo una salvaje matanza en el barco Judgment Day, donde Mark Evans y otros acólitos de los San-Ti se refugiaban. Ahora, ha viajado hasta México para intentar usar esa misma tecnología para ayudar a personas necesitadas y poder aliviar su conciencia. Por tanto, no queda nada claro si regresaría en las siguientes temporadas o si su camino en la lucha contra la invasión ha concluido.