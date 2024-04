MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

David Benioff y D.B. Weiss, creadores de Juego de tronos, están también detrás de El problema de los 3 cuerpos, serie de Netflix basada en la saga literaria de Liu Cixin. Para su nuevo proyecto han contado con un actor de la ficción de HBO, John Bradley, cuyo personaje, Jack, protagoniza uno de los giros más impactantes de la adaptación.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 3, Jack y su amiga Jin Cheng (Jess Hong) están enganchados a un juego de realidad virtual que es prácticamente imposible distinguir de la vida real. Ambos descubren que el juego es una herramienta de reclutamiento para una raza alienígena hiperavanzada, los San-Ti, que viajan a la Tierra con la intención de colonizar el planeta cuando lleguen, dentro de aproximadamente 400 años. Jack y Jin se encuentran con una de las aliadas humanas de los extraterrestres, Tatiana (Marlo Kelly), quien los invita a unirse a una organización que prepara al planeta para la llegada de San-Ti.

Jack no se lo cree y Tatiana le dice que es libre de irse. Sin embargo, cuando Jack llega a su elegante mansión, ella le está esperando en su habitación y lo apuñala en el cuello, acabando con su vida.

En una entrevista con ComicBook.com, Bradley, Benioff y Weiss discutieron este giro, asegurando que el público esperaba que Jack sobreviviera dado que su personaje en Juego de tronos, Sam, sobrevivió hasta el final. Benioff y Weiss bromearon diciendo que fue "muy satisfactorio" matar finalmente a Bradley en la pantalla, y Weiss agregó: "Hemos estado esperando mucho. Nos gustó tanto que hicimos varias tomas del apuñalamiento".

"Creo que lo inteligente de esto es que juega con las expectativas del público sobre su anterior trabajo. El público sabe que no me mataron en Juego de Tronos, así que simplemente asumen que no me van a matar aquí. Y que esto suceda tan temprano y en circunstancias violentas y brutales, creo que es un verdadero golpe", opinó Bradley.

La muerte de Jack es una de las escenas más importantes de la temporada 1 de El problema de los 3 cuerpos, ya que es uno de los personajes centrales de la ficción. Los primeros tres episodios hacen mucho hincapié en la historia de Jack y, dado que él y Jin Cheng eran los únicos miembros de los Cinco de Oxford que jugaban al misterioso juego de realidad virtual, los hacía parecer indispensables. Además, la cuenta atrás que ve Auggie Salazar (Eiza González) y el diagnóstico de cáncer de páncreas que recibe Will Downing (Alex Sharp) dieron a entender que, fuera de los Cinco de Oxford, estaban en un peligro más inminente que Jack.

La muerte de Jack en el episodio 3 demuestra que nadie está a salvo en esta serie, algo que Juego de Tronos ya dejó claro en su temporada 1 con la muerte de Ned Stark. Este giro en El problema de los 3 cuerpos también prueba que la organización financiada por Mike Evans (Jonathan Pryce) es incluso más poderosa y peligrosa de lo que se pensaba originalmente. La muerte de Jack hace que la lucha de los Cinco de Oxford contra esta organización sea aún más personal de lo que ya era, al mismo tiempo que tiene un impacto significativo en el arco del personaje de Will.