Stephen Amell tiene "el mejor trabajo" en el nuevo teaser tráiler de Baywatch, el reboot de Los vigilantes de la playa - FOX

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Baywatch, el reinicio televisivo de Los vigilantes de la playa, tiene previsto su estreno para enero de 2027. Para ir calentando motores, Fox ha lanzado un nuevo tráiler de la ficción, que contará con Stephen Amell como Hobby Buchannon, el hijo de Mitch Buchannon, el mítico personaje que interpretó David Hasselhoff en la serie original.

El adelanto, de apenas 15 segundos de duración, arranca con los protagonistas corriendo a cámara lenta con los icónicos trajes rojos de socorrista, una de las señas de identidad de la franquicia. Justo después, Harrie Harrison le dice a Amell: "¿El mejor trabajo del mundo?", a lo que él corrobora, convencido: "El mejor trabajo del mundo".

LOS NUEVOS VIGILANTES DE LA PLAYA

Junto a Amell y Harrison, completan el reparto de Baywatch Brooks Nader, Livvy Dunne, Jessica Belkin, Noah Beck, Shay Mitchell y Thaddeus LaGrone. Además, la ficción cuenta con el regreso de Erika Eleniak y David Chokachi, que retomarán sus roles como Shauni McClain y Codi Madison, respectivamente,

La nueva serie constará de 12 episodios y verá la luz en enero de 2027. Matt Nix, guionista de títulos como Último aviso, Socios y sabuesos o Mentiras arriesgadas, ejerce de productor ejecutivo y showrunner junto a Lara Olsen, responsable del reboot de Sensación de vivir.

Emitida entre 1989 y 2001, con un total de once temporadas y 242 episodios, Los vigilantes de la playa narraba las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California y, en 1995, contó con un fallido spin-off, Los vigilantes de la noche, que tuvo dos temporadas.

Más tarde, en 2003, la ficción estrenó un especial televisivo titulado Los vigilantes de la playa: Misión Hawái. Ya en 2017 vio la luz un reinicio cinematográfico protagonizado por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandria Daddario, donde Hasselhoff tenía un breve, nostálgico y divertido cameo.