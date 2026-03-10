Brooks Nader se une al reboot de Los vigilantes de la playa

Brooks Nader ficha por el remake de Los vigilantes de la playa - CONTACTO

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Los vigilantes de la playa (Baywatch), la mítica serie que protagonizó David Hasselhoff en los 90, sigue engrosando el elenco de su reinicio televisivo. Tras el fichaje de Jessica Belkin como Charlie Vale, la hija perdida de Hobie Buchannon al que interpretará Stephen Amell, nieta por tanto del personaje de Hasselhoff, la siguiente en unirse a la ficción es Brooks Nader.

Según informa Variety, Nader, exmodelo de la revista Sports Illustrated y estrella de la serie documental Las hermanas Nader, interpretará un personaje regular en la serie: Selene, la mordaz capitana de los socorristas de la playa Zuma.

De este modo, Nader se suma a los ya mencionados Belkin y Amell, además de a Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone y David Chokachi, quien retoma su papel de Cody Madison en este reinicio de Los vigilantes de la playa.

LA TENSA RELACIÓN DE SELENE CON HOBBIE BUCHANNON

"Aunque es excelente en su trabajo, ella y el capitán de los vigilantes de la playa Hobie Buchannon tienen formas muy distintas de abordar los rescates, lo que genera una fricción constante entre ambos. Nunca han mantenido una buena relación, y la situación solo empeora cuando Hobie incorpora a su hija Charlie a su equipo... dejando claro que su rivalidad va mucho más allá de su trabajo como socorristas", reza la descripción del personaje ofrecida por el medio.

La nueva etapa de los socorristas más famosos de la televisión tiene previsto arrancar su filmación esta primavera en la icónica Venice Beach de Los Ángeles y el histórico FOX Studio Lot de Century City, y constará de 12 episodios, con vistas a estrenarse entre 2026 y 2027 de la mano de Fox Entertainment y Fremantle. Matt Nix, guionista de títulos como Último aviso, Socios y sabuesos o Mentiras arriesgadas, ejerce de showrunner y productor ejecutivo.

Respecto a la sinopsis del reboot, este seguirá al "rebelde Hobie Buchannon, al que todos queríamos en la serie original", que "es ahora capitán de Los vigilantes de la playa, siguiendo los pasos de su legendario padre, Mitch". "El mundo de Hobie da un vuelco cuando Charlie, la hija que nunca conoció, aparece en su puerta, deseosa de continuar con el legado de la familia Buchannon y convertirse en socorrista de Los vigilantes de la playa junto a su padre", prosigue el texto.

Emitida entre 1989 y 2001, con un total de once temporadas y 242 episodios, Los vigilantes de la playa narraba las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California y, en 1995, contó con un fallido spin-off, Los vigilantes de la noche, que tuvo dos temporadas. Más tarde, en 2003, la ficción estrenaría un especial televisivo titulado Los vigilantes de la playa: Misión Hawaii.

Ya en 2017 se estrenó un reinicio cinematográfico protagonizado por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandria Daddario, donde Hasselhoff tenía un nostálgico y divertido cameo.