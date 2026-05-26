Primer adelanto de Baywatch, el reinicio de Los vigilantes de la playa con Stephen Amell y Jessica Belkin - FOX

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer adelanto del regreso de Los vigilantes de la playa. Titulado Baywatch, el reinicio televisivo de la popular serie de los 90 cuenta con Stephen Amell como Hobby Buchannon, el hijo de Mitch Buchannon, el mítico personaje que interpretó David Hasselhoff en la serie original. Además, el avance cuenta también con Brooks Nader, Livvy Dunne y Jessica Belkin corriendo a cámara lenta con los icónicos trajes rojos de socorrista, una de las señas de identidad de la franquicia.

Las imágenes, compartidas por el antaño protagonista de Arrow en su Instagram, arrancan con la mítica fanfarria de la serie original. Acto seguido, se muestra la sombra de un socorrista en la torre de vigilancia mientras varias personas hacen surf.

Es entonces cuando el clip presenta a Selene y Grace, las socorristas encarnadas, respectivamente, por Nader y Dunne corriendo a cámara lenta, así como a Charlie Vale, quien, además de ser una integrante del equipo, es la hija de Hobby.

EL REINICIO DE LOS VIGILANTES DE LA PLAYA PROMETE SANGRE NUEVA

Seguidamente, las imágenes prometen "sangre nueva" y "la misma playa". Instantes después, una fugaz escena muestra a este último en plena forma acudiendo al rescate, del mismo modo que su padre, Mitch Buchannon.

La nueva serie constará de 12 episodios y llegará en 2027. Matt Nix, guionista de títulos como Último aviso, Socios y sabuesos o Mentiras arriesgadas, ejerce de showrunner y productor ejecutivo. Además de Amell, Belkin y Dunne, la ficción cuenta en su reparto con Noah Beck, Shay Mitchell y Thaddeus LaGrone. Por otra parte, Erika Eleniak y David Chokachi retomarán sus respectivos papeles de la serie original: Shauni McClain y Codi Madison.

Emitida entre 1989 y 2001, con un total de once temporadas y 242 episodios, Los vigilantes de la playa narraba las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California y, en 1995, contó con un fallido spin-off, Los vigilantes de la noche, que tuvo dos temporadas.

Más tarde, en 2003, la ficción estrenó un especial televisivo titulado Los vigilantes de la playa: Misión Hawái. Ya en 2017 se estrenó un reinicio cinematográfico protagonizado por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandria Daddario, donde Hasselhoff tenía un breve, nostálgico y divertido cameo.