El consejo de Carmen Electra para sus sucesoras en Baywatch, el remake de Los vigilantes de la playa

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Baywatch, el reboot de Los vigilantes de la playa, que comenzó a rodarse a principios de año tiene previsto su estreno en enero de 2027. Carmen Electra, que dio vida a Lani McKenzie en la ficción original, ha compartido un consejo para el elenco de Baywatch de cara al nivel de exigencia al que ella se enfrentó en su momento y que, asegura, cree que se mantendrá para el reparto de la nueva serie.

"Es un trabajo muy duro. Por eso, es necesario estar en plena forma antes de salir ahí fuera, y punto. Y trabajar en tus técnicas de natación. Porque es duro. No es un trabajo fácil", aseguró Electra al medio E! News en su paso por la premier de Scary Movie 6, donde la actriz hace un cameo. Al ser preguntada si aparecerá también en Baywatch, Electra respondió que "nunca se sabe".

La intérprete rememoró cómo, durante el rodaje de Los vigilantes de la playa, la serie contó con un socorrista real que dirigió algunos episodios. "Nos decía: 'Tenéis que ser capaces de todo", recordó.

"Era muy exigente con nosotros. Así que espero que no sean tan exigentes con ellos, pero tengo la sensación de que sí lo son", aventuró la actriz de Scary Movie y Casi 3000.

EL REINICIO DE LOS VIGILANTES DE LA PLAYA

Baywatch contará con Stephen Amell como Hobby Buchannon, el hijo de Mitch Buchannon, el mítico personaje que interpretó David Hasselhoff en la serie original. Fue el propio Amell quien compartió recientemente en sus redes sociales el primer adelanto de la ficción que, compuesta por 12 episodios, verá la luz en enero de 2027.

Completan el reparto del reboot Brooks Nader, Livvy Dunne, Jessica Belkin, Noah Beck, Shay Mitchell y Thaddeus LaGrone. Por otra parte, Erika Eleniak y David Chokachi retomarán sus respectivos papeles de la serie original: Shauni McClain y Codi Madison. Matt Nix, guionista de títulos como Último aviso, Socios y sabuesos o Mentiras arriesgadas, ejerce de showrunner y productor ejecutivo.

Emitida entre 1989 y 2001, con un total de 11 temporadas y 242 episodios, Los vigilantes de la playa narraba las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California y, en 1995, contó con un fallido spin-off, Los vigilantes de la noche, que tuvo dos temporadas.

Más tarde, en 2003, la ficción estrenó un especial televisivo titulado Los vigilantes de la playa: Misión Hawái. Ya en 2017 se estrenó un reinicio cinematográfico protagonizado por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandria Daddario, donde Hasselhoff tenía un breve, nostálgico y divertido cameo.