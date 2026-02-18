El reboot de Los vigilantes de la playa (Baywatch) contará con un actor de la serie original - NBC

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Vuelven Los vigilantes de la playa (Baywatch). La mítica serie de los 90 protagonizada por David Hasselhoff tendrá un reinicio televisivo que contará con el regreso de al menos uno de los socorristas originales. Y es que, según las últimas informaciones, David Chokachi volverá a encarnar a Cody Madison, a quien diera vida desde la sexta hasta la novena temporada de la ficción original.

"Cody regenta The Shoreline, el bar-restaurante no oficial de Baywatch, y todavía se pone el bañador rojo para salvar vidas de vez en cuando. Es un mentor y un amigo, que proporciona un segundo hogar a sus compañeros socorristas... y siempre ofrece alitas gratis después de un gran rescate", reza la descripción del personaje en la nueva serie, según recoge The Hollywood Reporter.

Por el momento, Chokachi es solo el segundo miembro confirmado de un elenco liderado por Stephen Amell, el protagonista de Arrow, como Hobie Buchannon, el hijo de Mitch Buchannon, el personaje de Hasselhoff, al que en la serie original dio vida el actor Jeremy Jackson.

De acuerdo a la sinopsis del 'reboot', este seguirá al "rebelde Hobie Buchannon, al que todos queríamos en la serie original" que "es ahora capitán de Los vigilantes de la playa, siguiendo los pasos de su legendario padre, Mitch". "El mundo de Hobie da un vuelco cuando Charlie, la hija que nunca conoció, aparece en su puerta, deseosa de continuar con el legado de la familia Buchannon y convertirse en socorrista de Los vigilantes de la playa junto a su padre", añade el texto.

La nueva serie, que tiene previsto comenzar su producción esta primavera en la icónica Venice Beach de Los Ángeles y el histórico FOX Studio Lot de Century City, constará de 12 episodios y se estrenará entre 2026 y 2027 de la mano de Fox Entertainment y Fremantle. Matt Nix, guionista de títulos como Último aviso, Socios y sabuesos o Mentiras arriesgadas, ejerce de showrunner y productor ejecutivo.

Emitida entre 1989 y 2001, con un total de once temporadas y 242 episodios, Los vigilantes de la playa narraba las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California y, en 1995, contó con un fallido spin-off, Los vigilantes de la noche, que tuvo dos temporadas.

Más tarde, en 2003, la ficción estrenaría un especial televisivo titulado Los vigilantes de la playa: Misión Hawaii. Ya en 2017 se estrenó un reinicio cinematográfico protagonizado por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandria Dadario, donde Hasselhoff tenía un breve, nostálgico y divertido cameo.