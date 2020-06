Stephen Amell (Arrow) acusa a una vecina de defecar en su tejado

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Stephen Amell ha sorprendido a sus fans con una de sus últimas publicaciones en redes sociales. El protagonista de Arrow ha decidido utilizar Twitter para denunciar a su vecina, a la que acusa de defecar en el tejado de su domicilio

"Nuestra vecina de al lado ha estado construyendo ilegalmente durante más de tres años. Cass se enfadó con ella después de que hiciéramos todo lo posible por ser amables. Cass la llamó varias veces el fin de semana del Día de los Caídos. Al día siguiente, se coló en nuestro patio trasero y cagó en nuestro tejado", explicó el intérprete, que compartió una foto a modo de prueba.

Our next door neighbor has been illegally doing construction for 3+ years. Cass got upset with her after we did everything we could to be neighborly. Cass called her out multiple times on Memorial Day weekend. The next day she snuck into our backyard & shit on our roof. pic.twitter.com/r9Cjz8vPjI