Star Wars: The Acolyte arranca matando a dos Jedi, ¿por qué los asesina Mae? - LUCASFILM

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de The Acolyte ya están disponibles en Disney+. La nueva serie de Star Wars se ha estrenado al fin para presentar por primera vez en el audiovisual la era de la Alta República. Se trata de una época anterior a las películas en la que los Jedi estaban en su máximo apogeo. Sin embargo, el proyecto creado por Leslye Headland arranca con una sorprendente violencia hacia ellos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Nada más comenzar el primer capítulo, una misteriosa joven guerrera y usuaria de la Fuerza ataca con todo a la Maestra Indara, interpretada por Carrie Anne-Moss. Tras un intenso combate, la asesina acaba triunfando al despistar a la Jedi, haciendo que baje la guardia al proteger a un inocente. En ese momento, le clava un puñal en el corazón, matándola en el acto.

Más adelante, en el segundo episodio, la joven, llamada Mae, ataca a un nuevo Jedi. Esta vez es el Maestro Torbin. Este guerrero de la luz se encuentra en un estado de meditación perpetua, protegido por un impenetrable campo de Fuerza. Pero la villana logra acabar también con su vida al ofrecerle un veneno para que él mismo se suicide y encuentre la paz.

La explicación sobre el porqué de estos asesinatos llega en la propia serie. Mae reconoce tener cuentas pendientes con los caballeros ya que está llevando a cabo una venganza personal contra cuatro Jedi. El siguiente en su lista es Kelnacca, un Jedi wookie. Y el último es el Maestro Sol, interpretado por Lee Jung-jae. Esos cuatro Jedi son quienes llegaron a su planeta cuando ella y su gemela, Osha, aún eran niñas.

La serie revela que Mae también provocó un incendio en su planeta natal que acabó con la vida de toda su familia y, según parecía, con la suya propia. Ahora se ha revelado que está viva y por algún motivo quiere asesinar a esos Jedi. Se desconoce exactamente por qué les culpa o qué pudieron hacer para enfurecerla, pero sin duda pretende llegar hasta el final de su misión de una vez por todas.

UN LORD SITH ENMASCARADO

Además, existe una segunda motivación para la protagonista de The Acolyte. Y es que, por encima de todas las cosas, quiere complacer a su maestro. Mae está siendo entrenada por un misterioso y temible guerrero del Lado Oscuro, aparentemente un Lord Sith.

El objetivo final sería convertir a Mae en una Sith, y para ello necesita llevar a cabo dichos asesinatos. Esta es una práctica muy habitual entre los Sith. El propio Darth Vader fue enviado en alguna ocasión por el Emperador Palpatine a matar a varios Jedi fugitivos y así demostrar su valía.

Este sería el caso de Mae, que debe acabar con la vida de los cuatro Jedi para demostrarle a su maestro que es digna del título de Sith y puede convertirse en su aprendiz. Y, además, debe matar a uno de ellos sin utilizar armas por orden específica de ese misterioso villano.

El presunto Sith se vale de los motivos personales de venganza de Mae para permanecer oculto y que la Orden Jedi no descubra que quien está tras las muertes es un Sith, pues los creían extintos. Los guerreros del Lado Luminoso se tomarían el asunto como un ajuste de cuentas de Mae y no indagarían más allá, manteniendo la verdad sobre los Sith en las sombras. La historia continuará en el tercer episodio de The Acolyte, que se estrena en Disney+ el miércoles 12 de junio, la noche del martes 11 en América Latina.