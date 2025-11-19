Star Wars resucita The Acolyte con su enigmático villano, El Extraño/Qimir

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Disney y Lucasfilm han encontrado una forma de mantener viva The Acolyte pese a su cancelación. Más de un año después de que la serie de Star Wars creada por Leslye Headland se descartase tras una única temporada, la compañía ha lanzado un sable láser de coleccionista inspirado en El Extraño, el enigmático villano al que interpreta Manny Jacinto.

Con motivo del Día de la Vida, una festividad wookiee presentada por el El especial navideño de la Guerra de las Galaxias de 1978 y recuperada por Disney como celebración anual, se ha puesto a la venta el sable del personaje. Forma parte de la colección Legacy Lightsaber, las réplicas a alto nivel de espadas láser que se venden tanto en la tienda online de Disney como en sus parques.

En esta ocasión, el set de Qimir/El Extraño se vende por 325 dólares y se presenta como una edición limitada de 3.000 unidades, todas numeradas. Según la descripción oficial y los primeros análisis especializados, se trata de una réplica metálica de la empuñadura que se ilumina en rojo al acoplar las hojas incluidas. El objeto no solo imita el diseño del arma, sino una de sus funciones más distintivas en pantalla como es la capacidad de dividirse en dos hojas, incluyendo una corta como la que Qimir empuña en el brutal duelo del planeta Khofar.

Según la información disponible en la web australiana de Disney, el contenido del set es una empuñadura de El Extraño que se separa en dos segmentos, dos hojas de sable (una 78 centímetros pulgadas y una de 43 centímetros), una peana expositora desmontable, certificado de edición limitada con el número de la pieza, dos baterías recargables, dos cables USB-A a USB-C, efectos de iluminación programados específicamente para este modelo con animaciones únicas de encendido y parpadeo y estuche protector rígido con acabado de metal envejecido.

Star Wars: The Acolyte fue una serie de misterio y suspense ambientada en la era de la Alta República, aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos de Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma. En ese contexto surgía Qimir, un contrabandista que, en realidad, era un acólito del Lado Oscuro. Además, Headland reveló que Qimir fue concebido como el fundador de la Orden de los Caballeros de Ren, el culto de guerreros oscuros al que siglos después pertenecería Kylo Ren en la trilogía de secuelas iniciada con Star Wars: El despertar de la Fuerza.

Respecto a la cancelación de The Acolyte, el copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman, explicó en diciembre que la compañía estaba "satisfecha" con el rendimiento de la serie, pero que no alcanzaba el nivel necesario "dada la estructura de costes" para justificar una segunda temporada.

También conviene recordar que, desde antes del estreno, la serie sufrió 'review bombing' y campañas de desprestigio en redes sociales por su apuesta por un reparto diverso, con personajes femeninos y racializados en posiciones centrales. Intérpretes como Lee Jung-jae y Jodie Turner-Smith denunciaron públicamente ataques racistas y machistas, mientras que la actriz Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh) defendió que la serie había sido "un gran éxito, pero que se canceló por lo que ya sabéis".

Pese a la cancelación, la demanda de The Acolyte, que seguía la investigación de una expadawan que se reunía con su antiguo maestro Jedi para esclarecer una ola de crímenes, no ha hecho sino crecer con el tiempo. Datos de la consultora Parrot Analytics apuntan a que en 2025 el interés por la serie es más de veinte veces superior a la media del mercado, situándose por encima de otras producciones de Star Wars como Ahsoka, El libro de Boba Fett u Obi-Wan Kenobi, pero por detrás de Skeleton Crew y The Mandalorian. Aunque, por el momento, no hay ningún anuncio oficial que apunte a una segunda temporada o un spin-off de The Acolyte.