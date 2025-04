¿Resucitará Star Wars: The Acolyte con una segunda temporada?

Archivo - El final de The Acolyte: Una muerte, un sith legendario y un gran cameo de Star Wars

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Star Wars: The Acolyte, ficción creada por Leslye Headland, fue cancelada tras una única temporada en Disney+. Antes incluso de su lanzamiento, la serie dividió a los fans y fue víctima del 'review bombing' por los sectores más reaccionarios, recibiendo numerosas reseñas y puntuaciones negativas en webs especializadas. Pese a las críticas, han surgido rumores sobre su posible regreso.

Tal como señala SFFGazette.com, Parrot Analytics, empresa que mide el interés, la participación y la audiencia en redes sociales y plataformas de streaming, ha revelado que la demanda de The Acolyte sigue siendo alta.

Aparentemente, la demanda de la serie es 20,4 veces superior al promedio del mercado, con solo un 2,7% de las series siendo clasificadas en esa misma categoría de "destacadas". Esto coloca a The Acolyte muy por encima de Ahsoka, El libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, aunque sigue detrás de Skeleton Crew y The Mandalorian.

Hay mucha especulación en Internet sobre si esto podría llevar a Disney+ a replantearse su decisión y darle otra oportunidad a The Acolyte, aunque por el momento la plataforma no se ha pronunciado al respecto.

Además, cabe recordar lo que declaró el copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman, el año pasado: "En lo que respecta a The Acolyte, estábamos satisfechos con su rendimiento, pero, francamente, no estaba al nivel que necesitábamos, dada la estructura de costes de ese título, para hacer una segunda temporada. Por eso no la renovamos".

REBECCA HENDERSON DEFIENDE LA SERIE

A raíz de la publicación de estos datos sobre The Acolyte, Rebecca Henderson, quien interpreta a la Maestra Jedi Vernestra Rwoh en la serie, ha defendido la ficción. "The Acolyte ha sido un gran éxito para Disney+. Fue cancelada por lo que ya sabéis, pero a los fans les encanta y nosotros les queremos a ellos", apuntó, haciendo referencia a la reacción inicial negativa que recibió The Acolyte.

Sin embargo, hay que recordar que los datos de visualizaciones de The Acolyte en el momento de su estreno en Disney+ no fueron del todo positivos, a pesar de que su demanda actualmente sea alta.

"The Acolyte tuvo una audiencia más baja que la mayoría de las otras series de Star Wars cuando se estrenó, y luego no logró ganar audiencia", dijo a ScreenRant Jimmy Doyle, director y analista de cine y televisión en Luminate, empresa especializada en datos sobre el mundo del entretenimiento. "Creo que The Acolyte fue realmente la primera que podrías decir que tuvo un rendimiento legítimamente pobre en comparación con las otras series de Star Wars", agregó.

La próxima cita de la saga Star Wars será también en Disney+ con el estreno de la segunda temporada de Andor, la serie protagonizada por Diego Luna que llegará con nuevos capítulos el próximo 23 de abril.