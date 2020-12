The Mandalorian: ¿Por qué R2-D2 se vuelve loco al conocer a Baby Yoda?

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

El episodio final de la 2ª temporada de The Mandalorian (2x08) narró el último intento por parte de Mando y su improvisado grupo de aliados para salvar a Grogu de las garras de Moff Gideon. Cuando todo parecía perdido, entró en escena un reconocible Ala-X, del que emergieron dos leyendas de Star Wars para brindar su ayuda a Baby Yoda. Y uno de ellos no cabía en sí de la emoción al conocer al pequeño.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Porque los dos rescatadores de Grogu y compañía resultaron no ser otros que Luke Skywalker -que acudió a la llamada del niño a través de la Fuerza- y su inseparable compañero robótico R2-D2. Y, aunque en un principio parece que The Child no está convencido de irse con ellos, la intervención del droide y su breve charla con él consiguen ganarse su confianza. Pero, ¿por qué está tan emocionado R2-D2?

Por supuesto, es imposible descifrar la conversación que ambos mantienen, ya que uno sólo emite pitidos y el otro aún no ha aprendido a hablar. Pero teniendo en cuenta el contexto, y las experiencias de cada uno, existen varias posibilidades que explican la felicidad del androide, y el por qué Grogu decide confiar en él.

Por un lado, es posible que los creadores de The Mandalorian quieran recrear con R2-D2 la reacción que tendría un fan al encontrarse con una criatura tan simpática como Baby Yoda, siendo su reacción una manera de que el espectador empatice con el droide a través del metalenguaje.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que R2-D2 conoció a Yoda en Dagobah -y que la historia des Star Wars está destinada a ser narrada a través de sus ojos y los de C-3PO, los únicos personajes que han aparecido en todas las películas- también es posible que simplemente se emocione al ver una criatura similar al legendario maestro jedi, pero en formato bebé.

Sin embargo, existe una tercera y muy interesante posibilidad de que ambos ya se conocieran antes de su encuentro en The Mandalorian. Al fin y al cabo, gran parte de lo que el droide estaba haciendo durante la Orden 66 no está claro, y dada su historia junto a los Skywalker, es muy posible que conociese a varios aspirantes a Jedi de la misma academia en la que fue entrenado Grogu, tal y como revela Ahsoka Tano.

Incluso, dado el carácter heróico de R2-D2, cabe la posibilidad de que fuese él quien ayudase a salvar a Baby Yoda cuando Anakin atacó el Templo Jedi matando a todos los estudiantes. El droide ha demostrado ser un personaje clave en la historia de Star Wars, y su emocionada reacción quizás oculte una subtrama muy interesante, que le relacionaría directamente con el pasado y futuro de Grogu.