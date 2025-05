El brutal cambio físico de Sophie Turner, Sansa de Juego de tronos, para su nuevo proyecto

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Lara Croft. Parece que la serie que preparaba Amazon Prime Video con Sophie Turner, la actriz que encarnó a Sansa Stark en Juego de tronos encarnando a la intrépida aventurera y Phoebe Waller-Bridge, protagonista y creadora de Fleabag, como directora y guionista sigue adelante.

Y es que ha salido a la luz una imagen que Turner compartió en su Instagram, y que eliminó poco después, mostrando su imponente físico. Tal y como puede verse en ella, la actriz británica, que también encarnó a Jean Grey en la última etapa de la saga X-Men en Fox, se encuentra en plena forma, luciendo abdominales y unos musculosos brazos al lado de una ilustración de Lara Croft.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x