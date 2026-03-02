Somos ellas: Leyendas de nuestro cine repasa el legado de figuras como Lola Flores, Marisol o Concha Velasco

El canal Somos reivindica el legado de las grandes actrices del cine español con su producción original 'Somos ellas' - AMC NETWORKS

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Con motivo de su 20º aniversario y coincidiendo con el Mes de la Mujer, Somos, el canal de televisión especializado en cine español, presenta Somos ellas: Leyendas de nuestro cine. A partir del 8 de marzo, la serie original del canal rendirá homenaje a algunas de las actrices españolas más legendarias como Lola Flores (María de la O, Truhanes), Concha Velasco (Más allá del jardín, La hora bruja), Sara Montiel (La violetera, El último cuplé) o Pepa Flores/Marisol (Tómbola, Un rayo de luz).

Desde el Día de la Mujer, se irán estrenando a lo largo del mes de marzo once episodios, cada uno dedicado a una de estas inolvidables y míticas intérpretes. Además de Lola Flores, Velasco, Montiel o Pepa Flores, el resto de actrices homenajeadas son Carmen Sevilla (El techo de cristal, La fierecilla domada), Amparo Soler Leal (La gran familia, Bearn o la casa de muñecas), Carmen Maura (Volver, ¡Ay, Carmela!), Gemma Cuervo (Aquí no hay quien viva), Verónica Forqué (Kika, La vida alegre), Chus Lampreave (Volver, Mujeres al borde de un ataque de nervios) y Florinda Chico (Cría cuervos..., La casa de los líos).

En cada una de las entregas, cuyos guiones corren a cargo de César F. Calvillo director de la película Buscando a Coque, actrices y directoras en activo revisitan el legado artístico y humano de estas grandes veteranas, estableciendo un diálogo generacional que conecta el ayer y el hoy del séptimo arte.

En Somos ellas: Leyendas de nuestro cine, esta once leyendas del cine son recordadas a través de la mirada y la voz de compañeras de profesión como Natalia de Molina (Vivir es fácil con los ojos cerrados) o Cayetana Guillén-Cuervo (El abuelo). Esta lista también reune nombres como Aura Garrido (Stockholm), Natalie Seseña (La que se avecina), Isabel Ordaz (Aquí no hay quien viva), Silvia Marsó (Cuéntame cómo pasó), y Gracia Olayo (La llamada).

A estas intérpretes se suman directoras de cine como Inés París (A mi madre le gustan las mujeres) y Juana Macías (Planes para mañana) para contar cómo estas artistas las inspiraron personal y profesionalmente al igual que allanaron el camino para las generaciones futuras.

ESPECIAL DE PROGRAMACIÓN 'MUJERES DEL CINE ESPAÑOL'

Además, durante el mes de marzo, el canal ofrece el especial diario 'Mujeres del cine español'. Un espacio en el que cada día, a partir de las 15:00h, Somos emitirá un clásico protagonizado por una mítica estrella femenina.

Títulos como María de la O protagonizado por Lola Flores, La celestina con Penélope Cruz, Bajarse al moro con Aitana Sánchez-Gijón, El verdugo con Emma Penella u Hola, ¿estás sola? con Candela Peña, forman parte de esta selección que pone en valor el talento de estas mujeres.

En Somos, también se podrán ver Cosas que hacen que la vida valga la pena, película protagonizada por Ana Belén, Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? con Concha Velasco, ¿De qué se ríen las mujeres? con Adriana Ozores, Pan, amor y Andalucía con Carmen Sevilla, Nacional III protagonizada por Chus Lampreave o Cinco almohadas para una noche con la gran Sara Montiel.