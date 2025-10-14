Íntimo tráiler de Islas, el regreso de Ana Belén a los cines

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Islas, la primera película de Ana Belén en diez años, llegará a los cines el próximo 27 de febrero. Dirigida por Marina Seresesky, el filme aborda temas como el paso del tiempo, el olvido, la soledad y el miedo. Para ir calentando motores, la producción ha lanzado un íntimo tráiler en el que una veterana y solitaria actriz en crisis decide suicidarse en un hotel.

El avance, de un minuto y medio de duración, presenta a Amparo, una actriz que ha caído en el olvido y que regresa a un lujoso hotel de las Islas Canarias donde rodó una de sus películas. Ante la soledad y la tristeza que inundan su vida, la protagonista tiene decidido poner fin a su vida a base de pastillas.

Sin embargo, todo cambia cuando aparece Toni, a quien interpreta Manu Vega, un joven de joven de veinte años tan atormentado como ella. "Yo no tengo instinto maternal si el lo que estás buscando", le dice Amparo en un momento dado a Toni, a lo que este responde que "no quiere una madre". Poco a poco ambos estrechan su relación mientras se aborda la situación social de las Islas.

La última vez que Ana Belén participó en un largometraje fue en 2016 en La reina de España. Dirigido por Fernando Trueba, el filme contaba en su reparto con nombres de la talla de Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Javier Cámara o Rosa María Sardá. Entre los últimos proyectos de ficción de la actriz y cantante se encuentran series como Un cuento perfecto o Traición.

Junto a Ana Belén completan el reparto de Islas Manu Vega, Jorge Usón y Eva Llorach, entre otros. Seresesky, responsable de títulos como Sin instrucciones o Lo nunca visto escribe y dirige Islas, que será presentada en la Sección Oficial Fuera de Concurso de la 22 edición del Festival de Cine de Sevilla. La cinta ha sido producida por AF en colaboración con RTVE.

"Amparo (Ana Belén), sola y en la ruina, con su carrera de actriz acabada, ha decidido suicidarse en el mismo hotel donde rodó una de sus olvidadas películas. Espera que la prensa al menos se haga eco de su desesperado final. Pero en su camino se cruza Toni (Manu Vega), un joven de 20 años tan atormentado como ella. Durante dos días se descubrirán el uno al otro y comprobarán que ninguno es lo que parece. Guardan oscuros secretos que se irán revelando entre turistas aburridos, ?estas decadentes y tensos silencios. No imaginan que el final de esta extraña relación que los une sea tan desconcertante como imprevisto", reza la sinopsis oficial.