Natalia de Molina, una fiscal implacable en el tráiler de la segunda temporada de Marbella

Trepidante tráiler de la segunda temporada de Marbella con Natalia de Molina y Hugo Silva - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

El 22 de enero de 2026 verá la luz en Movistar Plus+ la segunda temporada de Marbella, serie creada por Alberto Marini y Dani de la Torre. El tráiler de los nuevos capítulos adelanta que Natalia de Molina será, junto a Hugo Silva, la protagonista de esta nueva entrega de la ficción, que estará compuesta por series episodios.

Bajo el título de Marbella. Expediente judicial, la segunda temporada de la serie contará con un cambio de perspectiva, centrando su trama en un nuevo personaje: Carmen Leal, la fiscal antidroga de Marbella, que está decidida a acorralar al polémico abogado César Beltrán, interpretado por Silva.

"Si les dejamos sin abogado, podemos ir a por todo", proclama Carmen en el avance, que incluye desde persecuciones en lancha hasta fiestas fuera de control. "En Marbella los secretos duran poco, y van a ir a por ti", le advierte el personaje de Elvira Mínguez a la protagonista, que está dispuesta a arriesgarse por hacer justicia.

En la jungla de Marbella nada cambia. Hasta que TODO cambia. #MarbellaExpedienteJudicial, con Hugo Silva y Natalia de Molina.



"Cesar Beltrán (Hugo Silva) tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo, más implacable y determinado que cualquier otro policía, competidor o criminal con quien se ha cruzado en el pasado: la fiscal antidroga de Marbella, Carmen Leal (Natalia de Molina).

Carmen está convencida de que muy poco se puede hacer contra las organizaciones criminales que lideran el tráfico en la Costa del Sol, si no se erradica antes a los responsables de muchos fracasos recientes de la justicia: los tres principales abogados que defienden a la mayoría de los criminales", reza la sinopsis oficial de Marbella. Expediente judicial.

La serie está dirigida por Dani de la Torre, mientras que Alberto Marini firma el guion. Ambos son creadores de la ficción, basada en una idea original de Nacho Carretero y Arturo Lezcano.

Junto a Molina y Silva, completan el reparto Elvira Mínguez. Manuela Calle, Agustín Domínguez, Ignacio Mateos, Juanlu González, Cristalino, Claudia Galán, Antonio Araque y Fernando Cayo. Marbella es una serie original Movistar Plus+ producida por Buendía Estudios Canarias.