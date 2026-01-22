Carmen Maura, Ana Mena, Maribel Verdú y María León, entre los fichajes de la temporada 2 de Furia

Archivo - Furia anuncia los nuevos fichajes de su temporada 2: Carmen Maura, Maribel Verdú, María León, Ana Mena y más - HBO MAX - Archivo

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Clara Sans y Ana Mena se unirán a Claudia Salas y Ana Torrent como protagonistas de la segunda temporada de Furia. La ficción creada por Félix Sabroso tiene previsto comenzar en breve el rodaje de sus nuevos episodios.

Salas y Torrent retomarán sus roles de la primera temporada. Sin embargo, no hay noticias acerca de que Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro vayan a repetir en esta segunda entrega de Furia, que estará compuesta por ocho episodios de media hora cada uno.

Los nuevos capítulos, que aún no cuentan con fecha oficial de estreno en HBO Max, verán a "varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia".

Estrenada el pasado mes de julio, la serie fue el tercer estreno más visto de la plataforma de streaming desde 2021, solo por detrás de títulos internacionales como La Casa del Dragón y The Last of Us.

Furia ha recibido un premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d'Or europeos, así como el Premio Ondas a mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent. Además, la ficción acumula nominaciones a los Premios Feroz (mejor serie de comedia, mejor guion de serie y mejor actriz para Candela Peña), Premios Forqué (mejor interpretación femenina para Candela Peña) y Premios Iris (mejor actriz para Candela Peña y mejor dirección de ficción para Félix Sabroso), entre otros.

La ficción está creada por Félix Sabroso, quien también firma los guiones junto a Juan Flahn en esta segunda temporada y codirige junto a Jau Fornés. Jose María Caro, Antonio Trashorras y David Ocaña son los productores ejecutivos por parte de HBO Max y Santi Botello y Sabroso son los productores ejecutivos por parte de Producciones Mandarina.