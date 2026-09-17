¿Sigue Adelante La Temporada 5 De True Detective Con Nicolas Cage? - HBO/PRME VIDEO

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Han pasado dos años desde que se estrenara True Detective: Noche polar, la cuarta entrega de la aclamada serie antológica de HBO, y por el momento es poco lo que se ha dado a conocer sobre la quinta temporada, más allá de que Nicolas Cage estaba en conversaciones para protagonizarla. Ahora, el CEO de HBO, Casey Bloys, ha ofrecido una escueta actualización del proyecto.

"No la perdáis de vista", se limitó a señalar Bloys en una entrevista concedida a Deadline, al ser preguntado por la aparentemente estancada nueva temporada. En cuanto a si Cage sigue ligado a la ficción, su respuesta fue la misma: "Estad atentos".

El pasado mes de mayo Cage abordó también el estado de la entrega. "Creo que están trabajando en el guion, pero hace bastante tiempo que no oigo nada al respecto. No me he comprometido a nada; solo estamos hablando", expresó en declaraciones a Variety, recordando que su fichaje no es seguro.

"Me gusta mucho Issa López y me encantaría trabajar con ella, pero no hay nada concreto", añadió, alabando a la directora y guionista de Noche polar que, en principio, se encargará también de dirigir la quinta temporada de la serie.

¿QUÉ SE SABE DE LA TEMPORADA 5 DE TRUE DETECTIVE?

La quinta temporada de True Detective estará ambientada en Nueva York, en Jamaica Bay, reveló en febrero de 2025 Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series y películas dramáticas de HBO, según recogió Deadline. "Issa tiene mucho que decir, al igual que en Noche polar. Es un entorno diferente, pero igual de impactante", expresó.

"Habrá algunas conexiones importantes entre todo lo que ocurre en Ennis, Alaska, y los personajes de Ennis, Alaska, y lo que ocurre en la nueva [temporada]. Dicho esto, es una nueva historia, con nuevos personajes, todo nuevo", adelantaba por su lado López en una entrevista concedida a New York Post.

True Detective fue creada por Nic Pizzolatto, que ejerció de showrunner de las tres primeras entregas, cada una de las cuales contó con un reparto diferente. La primera temporada se estrenó en 2014 y estuvo protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson; la segunda llegó en 2015 y su reparto estuvo encabezado por Colin Farrell y Vince Vaughn y la tercera vio la luz en 2019 y contó con Mahershala Ali y Stephen Dorff.

Para la cuarta temporada, que se convirtió en la más vista de la serie, López tomó el testigo de Pizzolatto como showrunner. La entrega estaba protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis y aterrizó en la plataforma en 2024.