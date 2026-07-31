Demandan a Netflix por el robo de una película de Nicolas Cage y reclaman más de 100 millones de dólares - WONDERFLILM Y NETFLIX / PRIME VIDEO Y NETFLIX

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix se enfrenta a una demanda millonaria. El guionista y productor Simon Afram reclama a la compañía 105 millones de dólares por la desaparición de una copia de Fortitude, un filme bélico dirigido por Simon West protagonizado por Nicolas Cage, que todavía no ha visto la luz.

Según informa ScreenRant, los creadores de la película han presentado una demanda contra Netflix por el presunto robo de una copia de Fortitude de las oficinas del coloso del streaming en Los Ángeles. La información indica que Afram presentó la demanda el pasado jueves en un tribunal federal de California.

Según se alega en la demanda, Netflix fue negligente al gestionar la copia de visionado de esta cinta, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basada en hechos reales, lo que perjudicó a Afram y a su productora, Op-Fortitude, a la hora de alcanzar un acuerdo de distribución. Por ello, reclama una indemnización de 105 millones de dólares.

Además, por lo visto, esta copia era un archivo máster que se alojaba sin protección en uno de los discos duros que le fueron sustraídos a Netflix el mes pasado. Según una fuente, la investigación realizada por la compañía reveló que los discos restantes no contenían datos. No obstante, Netflix niega cualquier responsabilidad por el robo.

NETFLIX COLABORA CON LOS RESPONSABLES DEL FILME EN LA INVESTIGACIÓN

Por su parte, Netflix sostiene que la película fue entregada sin las medidas de seguridad que habitualmente se emplean en la industria para proteger este tipo de contenidos. Aunque la plataforma no es propietaria de Fortitude, asegura que ha colaborado con sus creadores en la investigación del incidente y que se ha ofrecido a rastrear plataformas de piratería para detectar cualquier difusión no autorizada o intento de venta de la película protagonizada por Cage.

Asimismo, la compañía estaba valorando adquirir los derechos de Fortitude después de revisar el material promocional de la película en diciembre de 2025. Varios meses después, en junio, la plataforma solicitó acceder a una versión aún sin terminar del filme para evaluarlo. La demanda también señala que los responsables de la producción facilitaron a Netflix acceso al paquete digital de la película, un sistema diseñado para impedir su visualización no autorizada, con el fin de que pudiera analizarla antes de tomar una decisión sobre su posible adquisición.

Uno de los productores de Fortitude entregó personalmente la película a Netflix el 15 de junio. Según la demanda, advirtió de que los archivos de visionado no estaban cifrados y pidió que fueran eliminados tras su evaluación, además de que se le avisara cuando pudiera recuperar el material.

Por su parte, Sean Berney, responsable de adquisiciones cinematográficas de Netflix, aseguró que la compañía informó a Simon Afram del robo de varios dispositivos de almacenamiento de sus instalaciones. También afirmó que los equipos de seguridad no lograron recuperar el material y que el departamento antipiratería comenzó a rastrear posibles filtraciones o intentos de venta no autorizada de Fortitude.

Netflix añade que decidió no revelar más detalles sobre la investigación después de que Afram reclamara inicialmente una indemnización de 165 millones de dólares, una cantidad superior a los 105 millones que solicita en la demanda actual, al considerar que esa exigencia respondía a una estrategia para obtener una compensación y no a un intento de resolver el conflicto de forma amistosa.