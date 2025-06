El creador de True Detective tiene "otra historia" para Matthew McConaughey y Woody Harrelson y ellos quieren volver

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Hace poco más de una década, HBO estrenó la primera temporada de True Detective, que estuvo protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson en los papeles de Rust Cohle y Marty Hart respectivamente. Y a pesar que fue un éxito rotundo de crítica y público, dado el carácter antológico de la ficción, los intérpretes no volvieron a retomar sus personajes en entregas posteriores. Ahora el creador de la serie, Nic Pizzolatto, ha revelado tener una historia que podría suponer su vuelta.

"En realidad tengo otra historia para Cohle y Hart que, quién sabe, quizá hagamos algún día", desveló el realizador en declaraciones al podcast de Tim Green, Nothing Left Unsaid, queriendo dejar claro que no se trata de que haya o no presión para continuar la trama de la primera temporada. "Hay presión, pero realmente no siento ni respondo a la presión de esa manera", explicó, añadiendo que la presión que siente "tiende a girar más en torno" a si está "cumpliendo con su deber correctamente".

El director y guionista no quiso dar ningún detalle sobre la idea que tiene en mente, más allá de que, de nuevo, será una historia "basada en el personaje" y adelantando que McConaughey y Harrelson estarían interesados en el proyecto. "Pero no es algo que yo haya escrito ni nada. Es solo, 'Oh, tenía eso en mi cabeza', y hemos hablado de volver a juntarnos y hacerlo y creo que los chicos están abiertos a ello. Es sólo una cuestión de si sucederá o no", añadió.

Cabe recordar que Pizzolatto dirigió las tres primeras temporadas de True Detective, pero en la última de ellas, Noche Polar, Issa López tomó el relevo como showrunner (rol que volverá a desempeñar en la ya confirmada quinta entrega) y el cineasta no dudó en criticar duramente el resultado final.

Reflexionando en el podcast sobre la polémica en torno a esta última temporada y sus declaraciones, Pizzolatto admitió que fue él quien terminó su contrato con HBO y que quizá, "si les hubiera dado un buen guion para otra temporada de True Detective", lo habrían utilizado.

"Yo mismo estaba espiritualmente cansado de caminar en tanta oscuridad y lidiar con materiales tan oscuros, y luego, recuperé la custodia completa de mi hija y esa era una situación en la que realmente necesitaba ser padre", prosiguió el creador, justificando su decisión de alejarse de la ficción y remarcando que era "totalmente correcto y apropiado que HBO" mantuviese la marca que habían creado.

"Y más allá de eso, probablemente sea mejor para mí no hacer comentarios al respecto, porque no es justo para la creadora y, en última instancia, tampoco es justo para mí, porque había gente escribiéndome en las redes sociales y exigiéndome que respondiera por la cuarta temporada, que era de otra persona", explicó el realizador, deseando suerte al equipo de la quinta temporada y dejando la puerta abierta a un posible regreso dependiendo de la dirección de la plataforma y de su propia agenda.