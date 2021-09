La showrunner de The Walking Dead justifica el cambio de Negan hacia Maggie

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ha estrenado su temporada 11. El primer episodio mostró cómo Negan (Jeffrey Dean Morgan) pretende dejar morir a manos de los zombies a Maggie (Lauren Cohan), quien consigue sobrevivir. Sin embargo, el villano ha sorprendido en el episodio 11x03 con una actitud inesperada hacia su compañera.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En Hunted Maggie y Negan sobreviven de nuevo juntos después de un asalto de los Segadores que los separa del resto del grupo. Cuando los Segadores atacan a Maggie y Alden (Callan McAuliffe), Negan salva a ambos golpeando con una palanca al villano, que estaba a punto de matar a la superviviente. Negan vuelve a salvar a Maggie momentos después, esta vez llevándola a un lugar seguro después de que les ataquen con una granada.

"Maggie también es una muy buena luchadora. Él no quiere que ella se vaya", explicó la showrunner Angela Kang en The Walking Dead: Episode Insider. "Se siente muy, muy atraído por las personas que son muy fuertes y tercas y tienen cualidades de liderazgo. Lo hemos visto a lo largo de los años. De alguna manera, incluso se podría decir que fue una especie de talón de Aquiles. Él siempre piensa: 'Puedo poner a esta persona de mi lado, y me gusta porque es una tipa dura, me gusta que te rebeles contra mí'. Siempre está tratando de decir: '¡Vamos! Coge todo eso y ponlo en mi equipo. Si trabajamos juntos, todo saldrá bien'", agregó.

"Creo que eso en realidad es coherente con su carácter. Por mucho que no confíe en Maggie y la tema, cuando ella le da esa pistola en el metro, creo que eso le da un poco de sentido. Él piensa: 'Tal vez no tengo que tener miedo de que ella me dispare en la cabeza cuando se presente la oportunidad. Tal vez ella me encuentre valioso, y eso es algo con lo que puedo trabajar, de alguna manera'", apuntó Kang.

"Así que creo que cuando él la salva, probablemente lo hace por instinto, pero también creo que es lo suficientemente inteligente como para pensar: 'Estamos en esto juntos y estamos atrapados juntos, así que vamos a ver si puedo conseguir un favor de ella también'", esgrimió.