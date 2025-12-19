La showrunner de Fallout revela una increíble conexión entre Robert House y Tony Stark/Iron Man - MARVEL/PRIME VIDEO

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Fallout ya ha presentado al que promete ser su gran villano, Robert House, el personaje encarnado en esta entrega por Justin Theroux (cuando apareció brevemente en la primera, fue interpretado por Rafi Silver). Y por extraño que parezca, la showrunner de la ficción ha revelado una increíble conexión del antagonista con uno de los superhéroes más queridos de Marvel, Tony Stark/Iron Man.

Como CEO de RobCo Industries y de Stark Industries respectivamente, tanto Robert House como Tony Stark se presentan como millonarios e inventores visionarios con cierto ego. Así, dejando de lado que uno sea un villano y otro un héroe, resulta fácil observar a simple vista algunas similitudes entre el personaje de la ficción de Prime Video y el del UCM. Y es que, tal y como ha confirmado una de las creadoras de la serie, Geneva Robertson-Dworet, ambos están basados en la misma figura real.

Es bien sabido que Iron Man está inspirado en el magnate empresarial estadounidense Howard Hughes, algo de lo que el propio Stan Lee, la mente detrás del personaje, habló en su momento. "En realidad, con Tony Stark, lo que realmente intentaba hacer era... Siempre me gustó leer sobre Howard Hughes. Y pensé que sería divertido crear un superhéroe que fuera en contra de la idea popular de lo que querían los fans de los superhéroes", expresó el escritor en una entrevista concedida a Talk of the Nation en 2010.

"A la mayoría de nuestros lectores no les gustaban las personas ricas, los empresarios industriales o las personas que fabricaban material bélico, etc. Y pensé que sería un reto hacer que les gustara un tipo así", explicó Lee, señalando que, con Tony, lo que trató de hacer, en la medida de lo posible fue, "un personaje al estilo Howard Hughes, pero con sentido del humor y un toque de tragedia".

En cuanto a la influencia de Hughes en House, Robertson-Dworet remarcó uno de los aspectos que más le interesaba retratar. "Hughes se convirtió en un ermitaño cada vez más extraño a lo largo de su vida... Queríamos interpretar a House como alguien que constantemente juega malas pasadas al mundo y que quizá tenía cierto miedo a salir a la calle, porque pensemos en lo perseguido que estaba", señaló la showrunner en declaraciones a ScreenRant.

Theroux reconoció también haberse inspirado en Hughes para dar vida a House, además de en "locutores de radio, periodistas y personas que hablaban con ese dialecto específico", si bien el actor añadió que se podía encontrar algo del personaje en "cualquiera de los multimillonarios que existen actualmente".

También en su paso de los cómics a la gran pantalla, Tony Stark se vio influido por multimillonarios más actuales como Elon Musk, Donald Trump, y Steve Jobs, según reveló Mark Fergus, guionista de Iron Man, en una entrevista concedida a New York Magazine.