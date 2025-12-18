El nuevo villano de la temporada 2 de Fallout: ¿Quién es Robert House y por qué tiene nuevo rostro?

El nuevo villano de la temporada 2 de Fallout: ¿Quién es Robert House y por qué tiene un nuevo rostro? - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Fallout ya ha iniciado su andadura en Prime Video. La ficción no ha tardado en presentar al que promete ser su gran villano, un personaje que ya aparecía brevemente en la anterior entrega (aunque con otro rostro, lo cual tiene su explicación) y con el que los fans del videojuego están más que familiarizados, Robert House.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el videojuego de 2010 Fallout: New Vegas, House se presenta como el gobernante de la ciudad, que ejerce un control férreo aun siendo una imagen en una pantalla de ordenador y que, como CEO de RobCo Industries, amasó una gran fortuna antes del apocalipsis. En el videojuego, el jugador debe elegir entre aliarse con él o con una de las facciones que se disputan el poder, matándole, por lo que su destino no queda del todo cerrado.

En cuanto a la ficción de Prime Video, ambientada años después de los eventos del videojuego, ya ha presentado a Robert House dos veces. La primera, en la primera temporada, encarnado por Rafi Silver y ahora, en la segunda, interpretado por Justin Theroux. Y es que, según parece, Silver da vida al doble del magnate, que se habría cubierto las espaldas dejando que otro fuese su cara pública.

La serie ya ha empezado a explorar el pasado de House a través de flashbacks, mostrando, por ejemplo, sus experimentos con el control mental (y sugiriendo una importante vinculación con la historia de Cooper Howard, quien habría podido tener la misión de matarlo) pero todavía no ha confirmado que siga vivo en el presente.

En todo caso, la existencia de un doble podría justificar que House siga vivo en la serie, que tiene lugar años después de los eventos del videojuego, sin establecer como canónico ninguno de sus posibles finales.