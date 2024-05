¿Por Qué Los Bridgerton Ha Cambiado A Francesca En La Temporada 3?

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Ruby Stokes dio vida a Francesca en las dos primeras temporadas de Los Bridgerton. Sin embargo, la actriz ha sido sustituida en la tercera entrega, cuya primera tanda de episodios ha llegado a Netflix este jueves 16 de mayo.

Hannah Dodd ha asumido el rol en la temporada 3. Antes de unirse a Los Bridgerton, la actriz participó en producciones como Eternals, Enola Holmes 2, Anatomía de un escándalo o Pandora.

Confirmamos la mejor decision que ha hecho el equipo de casting de #Bridgerton ha sido Hannah Dodd como Francesca, estamos en la temporada de Polin pero yo ya quiero ver la de ella 😍😍😍 pic.twitter.com/7QnJBC2jen — Karen (@BlackWidow_221B) May 16, 2024

Tal como señala Screen Rant, Stokes dejó Los Bridgerton por un conflicto en su calendario. La intérprete tenía un papel protagonista en otra serie, el thriller de misterio sobrenatural Lockwood & Co., en la que interpretó al personaje de Lucy Carlyle.

De hecho, la ausencia de Stokes en gran parte de la segunda temporada de Los Bridgerton se debió principalmente a conflictos de calendario entre los dos proyectos. En mayo de 2023, Lockwood & Co. fue cancelada, pero el papel de Francesca Bridgerton ya había encontrado a su nueva actriz y el rodaje de la temporada 3 ya había concluido.

No fue solo el calendario de rodaje de Lockwood & Co. el que entró en conflicto con el de Los Bridgerton. Stokes también participó en la serie The Burning Girls, que se filmó al mismo tiempo que la temporada 3 de Los Bridgerton.

Los Bridgerton no prestó demasiada atención a Francesca en las dos primeras entregas. Francesca regresó de Bath al final de la temporada 1, donde estuvo visitando a su tía Winnie durante la mayor parte del año. El final de la temporada 2 de Los Bridgerton no explicó dónde estaba Francesca, que simplemente dejó de aparecer después de cierto punto sin explicación.

La temporada 3 de Los Bridgerton se centra en el romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). La segunda parte de la entrega llegará a Netflix el 13 de junio.