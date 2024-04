MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Anna Sawai interpreta a Mariko en Shogun, la serie de Disney+. Y la actriz ha valorado el tremendo destino de su personaje en el noveno y penúltimo episodio de la ficción. Un capítulo clave para la historia relatada en la serie y, especialmente, de su personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio termina con Mariko sacrificando su vida al cumplir la misión que le encomendó su señor, Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) dentro de su plan para un derrotar a Ishido Kazunari (Takehiro Hira). Concretamente, tras ser asaltados en mitad de la noche por letales shinobi enviados por Ishido, la mujer da su vida para contener una explosión y así salvar la vida del resto de miembros de la comitiva de Toranaga.

"Su historia es muy agridulce y toda mi experiencia fue muy especial", dijo la estrella en una entrevista con The Hollywood Reporter en la que también abordó no solo el momento de la muerte de su personaje, sino cómo amenazó antes a Ishido con quitarse la vida si no le dejaba cumplir las órdenes de su señor.

Su sacrificio era un mensaje tanto para Toranaga, demostrando su lealtad total, como un homenaje a su padre, Lord Akechi Jinsai. Este último mató a Lord Kuroda Nobuhisa por su presunta corrupción y, en respuesta, el padre de Mariko se vio obligado a ejecutar al resto de su familia antes de cometer él mismo seppuku.

Mariko estaba dispuesta a hacer lo mismo y quitarse la vida para protestar contra la injusticia de Ishido y pedir que liberarara a todos los rehenes que estaban cautivos en su castillo de Osaka, pero en última instancia, cuando estaba a punto de clavarse el cuchillo, el pérfido Ishido accede a su petición, aunque solo formalmente porque luego enviaría a los asesinos a matarla en la noche.

"Es un momento muy poderoso porque ella no solo está sirviendo a su Señor, sino que también está cumpliendo los deseos de su padre. Se está permitiendo seguir los pasos de su padre, que es su deseo", explicó Sawai. "Su nombre es Toda Mariko, que es el apellido de Buntaro, pero dice 'Akechi Mariko' en su momento final. Ella siempre será la hija de su padre y ha hecho un viaje muy, muy largo. Es una larga lucha. No se trata solo de su presente", agregó.

Así, Mariko estaba a punto de cometer seppuku hasta que Ishido la interrumpió. Sawai abordó esa escena como si Mariko fuera a morir, lo que hizo que aquel día de rodaje fuera bastante emotiva.

"Ese día, vi a su hijo (Toda Ryûji) en la esquina derecha, y eso realmente cambió todo. Lo que entonces pasó por mi mente fue que básicamente tenía que ver morir a su familia frente a ella, y ahora iba a hacerle lo mismo a su hijo", recuerda Sawai. "Así que creo que Mariko estaba pensando tanto en el panorama general que no fue capaz de afrontar realmente lo que significaría dejar a su hijo en la misma posición", añadió.

EL VALOR DE UNA VIDA

La actriz insistió en que, con su muerte, su personaje pretende unirse a la protesta de su padre. "Ese es el significado detrás de su voluntad de morir durante todo la serie. No es que esté triste y solo quiera morir. Es más bien: 'No estoy de acuerdo con esto. Esto no está bien'. Y ese es el mensaje que tiene hasta su último aliento", dijo.

"Ella está intentando demostrar algo, porque Ishido está siendo la persona manipuladora que es y finge que no lo es. Y si toma como rehén al pueblo, eso también es motivo para la guerra. Ella sabe que él no la dejará ir, pero al poder mostrárselo a todos, Toranaga-sama puede actuar. Entonces, demostrar que Ishido está tomando a todos como rehenes es el objetivo", agregó sobre sus motivaciones.

Pese a que su hijo y Anjin intentan convencerla para que no se suicide, ella continúa adelante con su plan. "Su hijo es demasiado pequeño para entenderlo realmente. Pero ella cree que la muerte puede tener una causa mayor. Ella cree que su vida no es algo demasiado valioso si puede valer para demostrar algo", opinó.