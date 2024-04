El final de Shogun 1x09, explicado: ¿Ha muerto ((SPOILER))?

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Más de dos meses después de su estreno, Shogun está ya a punto de terminar. La aclamada serie de FX para Disney+ ha lanzado su noveno episodio, lo que significa que solo queda uno para poner el punto y final definitivo. El proyecto ambientado en el Japón feudal adapta la novela homónima del escritor James Clavell, quien a su vez se basó en hechos y personajes reales de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El noveno episodio se titula Cielo Carmesí, que es también el nombre del plan secreto de Lord Toranaga para derrotar a Ishido y el resto del Consejo de Regentes que piden su cabeza. En este capítulo, quien toma las riendas del protagonismo, sin embargo, es Lady Mariko, el cautivador personaje de Anna Sawai. La joven, intérprete de John Blackthorne y de su señor feudal, se descubrió como la hija de un traidor, lo que le ha hecho arrastrar siempre una deshonra de la que no logra librarse.

Al final del episodio 8, Toranaga le susurraba unas palabras secretas sobre su plan. Poco después, Mariko les pedía a Blackthorne y Yabushige que la acompañasen hasta Osaka, el lugar en el que viven Ishido y el resto de enemigos. En la nueva emisión de Shogun, se ha desvelado que ha ido allí para tener una audiencia con el gran antagonista, al igual que sus dos acompañantes.

Primero recuerda su adolescencia junto a Lady Ochiba, pero luego le explica a Ishido sus intenciones. "Me iré mañana de Osaka con Kiri no kata y Shizu no kata", indica. Mariko tiene órdenes de Tornaga de escoltar a su mujer, su concubina y su hijo fuera de la ciudad y llevarles hasta él. Naturalmente, Ishido no lo permite. Todas las familias de los regentes están presas en el castillo de Osaka, aunque ni él ni ningún otro de los miembros del consejo quiera reconocerlo. Para que Mariko pueda salir de allí necesitan un permiso que Ishido se niega a concederles, pues el resto de rehenes le seguirían y perdería el apoyo de los regentes, a quienes domina con ese miedo por sus seres queridos.

A pesar de todo, Mariko insiste e incluso comanda una tropa de guerreros por los patios del castillo con la intención de salir. Tras una feroz batalla en la que ella misma participa, se da cuenta de que no podrá marcharse. Por ello, pronuncia unas inesperadas palabras. "Estos hombres me han impedido cumplir mi deber con mi señor y no puedo vivir con la ofensa. Me quitaré la vida al anochecer", anuncia, ante la estupefacción de todos los presentes.

A partir de ese momento, todo el episodio gira en torno a los preparativos para el ritual del seppuku que Mariko va a cometer. El propio John Blackthorne finalmente empuña la espada para asistirla y cortarle la cabeza una vez que se haya clavado la daga en su torso. Pero, cuando todo parece perdido, llega el permiso de Ishido para abandonar Osaka.

LA MUERTE DE MARIKO

Mariko es, al fin, libre. Aliviadas las tensiones, decide dejar de esconderse y pasa la noche con Blackthorne. Sin embargo, Ishido tiene otros planes para ellos. Para llevarlos a cabo seduce a Yabushigue en una inesperada traición final. A cambio de la inmunidad, le pide al samurai que abra las puertas del castillo en mitad de la noche. Así, un grupo de sanguinarios mercenarios atacarán a Mariko, Blackthorne y el resto del séquito de Toranaga.

Todos ellos luchan valerosamente, pero acaban atrapados en un almacén. Mientras Blackthorne busca una salida, Mariko decide culminar el plan de Toranaga: "Yo, Akechi Mariko, protesto por este ataque vergonzoso del señor Ishido. Y con mi muerte...". En ese momento, las puertas estallan, llevándose con la explosión el cuerpo de la joven protagonista por delante.

El episodio de Shogun culmina antes de que pueda verse el cadáver, aunque se antoja prácticamente imposible que Mariko haya sobrevivido. Además, su muerte sería la pieza que faltaba para desenmascarar a Ishido. A ojos de la nación, Toranaga se ha rendido (aunque no sea así), por lo que este brutal ataque a una de sus consejeras más cercanas no tiene justificación alguna que respalde al líder del Consejo de Regentes. Por ello, quizá ya no tenga tantos apoyos frente a un hipotético ataque final de Toranaga.

Las consecuencias precisas de la trágica muerte de Mariko se descubrirán en el próximo episodio de Shogun, que será el último de la serie. Este décimo capítulo se estrenará en Disney+ el próximo martes 23 de abril. Será entonces cuando el conflicto que tiene en vilo a todo Japón se resuelva de una vez por todas.