Primer vistazo a la temporada 2 de Más que rivales, que profundizará en la relación de Shane e Ilya

Primer vistazo a la temporada 2 de Más que rivales, con el foco en la relación de Shane e Ilya - CRAVE

MADRID 18, (CulturaOcio)

El rodaje de la temporada 2 de Más que rivales, la serie protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie ya está en marcha. Y desde el set llega la primera imagen oficial de esta nueva entrega, que adaptará la sexta novela de la saga de Rachel Reid y tiene previsto su estreno en la primavera de 2027.

A falta de más material oficial, que irá llegando en las próximas semanas según avance la filmación, la primera imagen del rodaje muestra una claqueta y dos de los actores al fondo sin mostrar su rostro.

First set photo from ‘HEATED RIVALRY’ Season 2.



Now in production. pic.twitter.com/kpD0vSLz6y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 17, 2026

El éxito de la primera temporada de Más que rivales fue totalmente inesperado para su director, Jacob Tierney, quien admitió en declaraciones a The Hollywood Reporter que "nunca antes había experimentado un fenómeno de fan como este". "Tengo que confiar en mí mismo como lo hice la última vez", aseguró Tierney sobre cómo pretende afrontar esta segunda entrega.

Respecto a la temporada 2, el cineasta restó importancia al misterio de la trama aclarando al medio estadounidense que las novelas originales ya revelan casi el 90% del desarrollo de la historia. Por ello, el autor de títulos como The Trotsky o Buenos Vecinos considera que "lo divertido del nivel de secretismo es que es un libro, basta con echarle un vistazo".

Tierney vuelve a dirigir la temporada, pero en esta ocasión también escribe el guion con Mike Goldbach, responable de la la primera entrega. Entre las nuevas incorporaciones al reparto de los nuevos capítulos se encuentran Charlie Gillespie (Embrujadas) como Troy Barrett, Robert Naylor (Helix) como Wyatt Hayes o Edvin Ryding (Jóvenes altezas) como Luca Haas.