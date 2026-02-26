El creador de Más que rivales revela cuándo se estrena la temporada 2 de la serie - CRAVE

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

El pasado 5 de febrero llegó a Movistar Plus+ Más que rivales, la serie de CRAVE basada en las novelas de Rachel Reid que narra el romance entre Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). Tras el éxito de su primera temporada, Jacob Tierney, creador de la ficción, ha revelado ahora cuándo comenzará la producción de la segunda entrega y cuál podría ser su fecha de estreno.

En su reciente paso por CBS Morning junto al productor ejecutivo de la serie, Brendan Brady, Tierney explicó que la temporada 2 arrancará su rodaje este agosto, de cara a estrenarse en abril de 2027. "Más que rivales volverá a vuestras pantallas lo antes humanamente posible", afirmó Tierney sobre la nueva entrega del drama deportivo, instando además a los fans a "disfrutar de la espera" hasta su estreno.

La noticia llega después de que Reid anunciara que Unrivaled, el séptimo libro de su saga literaria Cambiar el juego, en la que se basa la serie Más que rivales, ha modificado su fecha de lanzamiento del 29 de septiembre al 1 de junio de 2027. Este cambio se debe, de una parte, a que la autora está lidiando con el empeoramiento de los síntomas del párkinson que padece, y, de otra, con una agenda cada vez más apretada a razón del éxito arrollador de la ficción.

"Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y descubrimiento personal. Mientras buscan la gloria sobre el hielo, luchan por comprender sus sentimientos mutuos. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero", reza la sinopsis oficial de la serie.

La primera temporada de la serie, compuesta de seis capítulos, está disponible en España a través de Movistar Plus+ y en América Latina en HBO Max.