Las series de Loki y Falcon and The Winter Soldier reanudarán su rodaje en julio

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Con el lanzamiento de Disney+, se ha puesto de manifiesto que el servicio de streaming necesita nuevo contenido original. Las series de Marvel son uno de los grandes alicientes para sus suscriptores, y parece que pronto los superhéroes volverán al trabajo tras los retrasos a causa del coronavirus.

Tras anunciarse que Paul Bettany ha cancelado su aparición en la Comic-Con de San Diego para volver al rodaje de WandaVision, ahora le toca el turno a las series de Loki y The Falcon and The Winter Soldier.

Según informa Liz Hill en un video de Twitter, ambas producciones se reanudarán en julio. Aunque por el momento Marvel Studios no ha hecho ningún anuncio oficial, las medidas sanitarias empiezan a ser más permisivas en la mayoría de países, y poco a poco los cineastas, técnicos y actores vuelven al trabajo. Eso sí, con las restricciones necesarias para que sea un entorno seguro.

We were all excited by recent news Paul Bettany had to cancel a July comiccon due to WandaVision filming. I've just learned that #Loki and #FalconAndtheWinterSoldier are also expected to continue filming in July. This is a new source for me & I must keep it anon but I believe it! pic.twitter.com/nayj453ZaI