Filtrados los títulos de los episodios de Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el 5 de marzo. A apenas unas semanas de su lanzamiento, ya se han publicado los títulos de los nueve capítulos de la serie, algunos de los cuales podrían haber revelado detalles de la trama.

Heaven's Half Hour, With Interest, The Hollow of His Hand, Straight to Hell, Sic Semper Systema, Isle of Joy, Excessive Force, Art For Art's Sake y Optics son los títulos de los nueve capítulos, según ha informado Nexus Point News, aunque se desconoce el orden o a qué número de episodio corresponde cada uno.

Es probable que algunos de los títulos hagan referencia a la fe católica de Matt Murdock, y cómo afrontará la muerte de un amigo cercano, y se especula que Art For Art's Sake se centrará en el villano Muse, un macabro asesino en serie que utiliza a sus víctimas como medio de expresión artística.

Sic Semper Systema es un juego de palabras con la frase latina Sic semper tyrannis, "así siempre a los tiranos", y podría referirse al ascenso al poder de Wilson Fisk y su derrota final.

En la serie, Matt Murdock, encarnado por Charlie Cox, es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras el antiguo jefe de la mafia Wilson Fisk, interpretado por Vincent D'Onofrio, continúa labrando su propia carrera política en Nueva York.

Tras un tiempo retirado, Daredevil deberá volver a la acción. Y, además de siempre desconfiar de Fisk, entre los peligros que acechan en las calles de Nueva York destacan viejos conocidos como Bullseye (Wilson Bethe) y nuevos villanos como el cruel Muse y nuevos vigilantes como el salvaje White Tiger.

El reparto también cuenta con Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer y Jon Bernthal. Dario Scardapane es el showrunner.

Según ComicBook, en Marvel Studios ya se han iniciado las conversaciones con los responsables de la serie para una tercera temporada de Daredevil, pero el estudio "está esperando ver cómo le va a la primera tanda de episodios antes de dar luz verde".