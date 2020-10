La serie de Ms. Marvel, la superheroína musulmanala, ya tiene protagonista

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel ha encontrado a su Kamala Khan. La serie Ms. Marvel, que se podrá ver en Disney+, estará protagonizada por la joven y hasta ahora totalmente desconocida Iman Vellani.

Según Deadline, Vellani podría debutar como Ms. Marvel en otro proyecto antes que arranque su propia serie en solitario. También se especula con su posible aparición en la secuela de Capitana Marvel, que llegará a los cines en 2022. Está previsto que la producción de la serie comience en 2020, mientras que su estreno tendrá lugar en 2021.

Vellani es un rostro prácticamente desconocido en Hollywood. Y el personaje que va a encarnar en el Universo Marvel, tampoco tiene mucho recorrido. El personaje de Kamala Khan apareció por primera vez en el número 14 de Capitana Marvel, tomo creado por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson y Adrian Alphona en el año 2013.

En los cómics, Kamala es una adolescente estadounidense de origen paquistaní que descubre que tiene poderes, lo que le permite agrandar o encoger cualquier parte de su cuerpo. Inspirada por Carol Danvers, conocida en los comics también como Ms. Marvel antes de que fuera renombrada como Capitana Marvel, Kamala usa sus poderes para proteger Jersey City y finalmente se une a los Vengadores. La adaptación televisiva será dirigida por Bisha K. Ali, quien recientemente trabajó como guionista en el reboot televisivo de Cuatro bodas y un funeral.

Vellani se une así a las nuevas incorporaciones de Marvel, después de que la compañía anunciara recientemente el fichaje de Tatiana Maslany. La actriz de Orphan Black será Jennifer Walters en la serie de She-Hulk.

Ms. Marvel es uno de los muchos títulos de Marvel Studios programados para su lanzamiento en Disney +. La primera en estrenarse será Bruja Escarlata y Visión, que llegará al servicio de streaming a finales de 2020. Posteriormente aterrizarán The Falcon and the Winter Soldier, Ojo de Halcón, She-Hulk, Moon Knight y un nuevo proyecto protagonizado por Samuel L. Jackson como Nick Fury.