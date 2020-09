Samuel L. Jackson (Nick Fury) protagonizará otra serie de Marvel para Disney+

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Samuel L. Jackson volverá a interpretar el papel de Nick Fury, el hombre que dirigió SHIELD y reunió a los Vengadores en el Universo Cinematográfico Marvel, en una nueva serie que está actualmente en desarrollo en Disney+.

Según informa Variety, los detalles de la trama se mantienen en el más absoluto de los secretos, pero fuentes próximas al proyecto han revelado que Jackson ya está confirmado como protagonista de una ficción que contará con Kyle Bradstreet (Mr. Robot) como guionista y productor ejecutivo.

La primera aparición de Jackson como Nick Fury en el Universo Marvel se remonta a 2008, cuando sorprendió a los fans en la escena postcréditos de la primera película de Iron Man. Desde entonces sus apariciones han sido constantes tanto en el resto de películas del UCM como en la serie Agents of S.H.I.E.L.D., con especial relevancia en la primera película de Vengadores y en Capitana Marvel, filme en el que su personaje compartió buena parte del metraje con la protagonista, Brie Larson.

Su última fue en las escenas postcréditos de Spider-Man: Lejos de casa. La primera de las secuencias mostraba a Nick Furia y Maria Hill conduciendo cuando de repente se transforman en Talos y su esposa, los Skrull, la raza cambiaformas que se presentó en Capitana Marvel.

En la segunda secuencia, Fury aparece en el espacio, a bordo de una nave gigante tras todo lo ocurrido en Vengadores: Endgame. "Es hora de volver al trabajo", les dice a los alienígenas, de diferentes razas, que aparecen al fondo de la imagen. Una secuencia que permite a los fans especular por dónde puede avanzar la trama de la que podría ser la nueva serie de Marvel.

Si finalmente el proyecto sale adelante, se sumará a las varias series de Marvel que ya hay en marcha. La primera en llegar a Disney+ será Bruja Escarlata y Visión (Wandavisión), que se estrenará antes de finales de año. Luego le seguirán The Falcon and The Winder Soldier, Loki, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight y Miss Marvel.