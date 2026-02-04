¿Dónde ver Más que rivales doblada al español?

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Más que rivales, la serie basada en la exitosa saga de novelas escrita por Rachel Reid, llega por fin. La serie, protagonizada por Hudson Williams y Connor Storri y convertida ya en un fenómeno televisivo en Estados Unidos, aterriza este jueves 5 de febrero en Movistar Plus+ en España.

Ya renovada por una segunda entrega, Más que rivales relata la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos jugadores de hockey con una complicada relación: adversarios en la pista de hielo y amantes en secreto. La primera temporada de la serie creada por Jacob Tierney estará disponible al completo, con sus seis capítulos doblados al español y también en VOSE, en Movistar Plus+ a partir del miércoles.

Y el viernes 6 de febrero, la primera temporada Más que rivales se estrenará en HBO Max para el público de América Latina.

"Me enamoré de Shane inmediatamente. Incluso mientras leía solo las escenas del casting... Al terminar el capítulo seis estaba llorando. Sentí que nadie más podía interpretarlo. Necesitaba interpretarlo yo", sostiene Williams a propósito de su personaje en declaraciones proporcionadas por Movistar Plus+.

"Para que podamos creer en estos dos personajes juntos, tenemos que creer realmente en ellos por separado. Y hay tanta locura en la vida de Ilya que... Quiero decir, está todo ahí", asegura su compañero de reparto, Storrie.

En palabras de la propia autora de la novela en que se basa la serie, Rachel Reid, Más que rivales "no es solo una historia romántica, es una historia sobre el miedo a ser visto y la valentía de amar". Por su parte, Jacob Tierney, productor ejecutivo, director y guionista de la serie, ha manifestado su intención de que el capítulo final de la primera temporada fuera profundamente emotivo e interpelara al espectador.

"Quiero que sea algo icónico, algo especial. Pero para cuando te seques las lágrimas de felicidad al final del sexto y último episodio, apuesto a que te estarás preguntando dónde ha estado toda tu vida", aventura Tierney. "Sí, puedes ser jugador de hockey. Sí, puedes ser la estrella de tu propia historia. Y sí, lo más importante: puedes enamorarte y tener un final feliz", sentencia.

"Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y descubrimiento personal.

Mientras buscan la gloria sobre el hielo, luchan por comprender sus sentimientos mutuos. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero", reza la sinopsis oficial de la serie.