Hudson Williams y Connor Storrie, de Más que rivales, portadores de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Más que rivales, la serie basada en las novelas de Rachel Reid que narra el romance entre dos jugadores profesionales de hockey, podrá verse en España el próximo 5 de febrero tras su estreno en Movistar Plus+. Hudson Williams y Connor Storrie, sus principales estrellas, fueron los portadores de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia.

Las cuentas de Milano Cortina 2026 y los Juegos Olímpicos han compartido en sus redes sociales varias imágenes que muestran tanto a Williams como a Storrie llevando la antorcha olímpica en Feltre, Italia, como parte del relevo que concluirá el próximo 6 de febrero en Milán, antes de la ceremonia de apertura de los JJ. OO. de Invierno. Tal y como puede apreciarse, ambos, sonrientes, llevan unos chándales blancos, rosados y amarillos, saludando a la multitud.

Es más, cuando un fan le dijo a Williams "Italia te ama", este respondió con un "yo amo a Italia. Esto es una locura", afirmó entusiasmado el propio Williams en uno de los vídeos que circulan en redes. Incluso, en un momento dado, este animó a Storrie mientras encendía la antorcha de su compañero, diciéndole "Go papi, go papi", como puede verse en uno de los vídeos publicados por la cuenta de los JJ. OO.

El salto a la fama internacional de Williams y Storrie llegó tras su debut en la 83.ª edición de los Globos de Oro, donde presentaron uno de los premios. Por otro lado, Hudson, además, ha acaparado también la atención en las pasarelas: desfiló como modelo para Dsquared2 y participó en la pasarela de Giorgio Armani durante la semana de la moda masculina de Milán.

En lo referente a Más que rivales, la serie de CRAVE, basada en las novelas de la autora canadiense Rachel Reid, relata la historia de dos estrellas de la liga de hockey sobre hielo: Shane Hollander (Williams) e Ilya Rozanov (Storrie), que viven un romance secreto durante años mientras su rivalidad se incrementa en el terreno de juego.

La temporada 1 de la ficción, que ya ha sido renovada por segunda entrega, contará con seis episodios, que en Estados Unidos están disponibles en HBO Max, mientras que en España podrán disfrutarse en Movistar Plus+ el 5 de febrero.