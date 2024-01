Gary Oldman confiesa que su Sirius Black en Harry Potter fue "mediocre"

MADRID, 1 Ene. (CulturaOcio) -

Gary Oldman dio vida a Sirius Black en la saga Harry Potter, participando en tres entregas. Pese a ser un personaje muy relevante en la franquicia, el actor ha criticado su interpretación, calificándola de "mediocre".

En un episodio del podcast Happy Sad Confused, el actor se sinceró sobre la saga. "Creo que mi trabajo es mediocre", confesó. Oldman sugirió que podría haber dado vida a Sirius Black mejor si hubiera sabido lo que pasaba en los libros de J.K. Rowling, tal como hizo Alan Rickman, quien interpretó al profesor Snape.

"Tal vez si hubiera leído los libros como Alan, si me hubiera adelantado, si hubiera sabido lo que se avecinaba, honestamente creo que lo habría interpretado de manera diferente", esgrimió.

Su papel en las películas de Harry Potter no es la única de sus actuaciones que ha criticado y admitió que le resulta difícil no encontrar fallos en su propio trabajo. "Os diré de qué se trata. Es como cualquier cosa, creo que si me sentara y me viera en algo y dijera 'dios mío, soy increíble', sería un día muy triste, porque quieres mejorar en lo siguiente", explicó.

"Es muy subjetivo. Es algo muy personal que tú ves y que otras personas no ven... No es faltarle el respeto a alguien que me dice 'oh, realmente me encantas en esa película' y yo pienso 'estoy terrible en esa película'. ¿De qué están hablando? No es eso. Es que ellos están viendo otra cosa", añadió.

El actor debutó como Sirius Black en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban en 2004. Luego repitió su papel en dos entregas más antes de que su personaje muriera en Harry Potter y la Orden del Fénix en 2007. Durante la entrevista, Oldman también lamentó que su personaje muriera tan pronto. "Todavía estoy molesto por eso", dijo.

"Todos estábamos haciendo apuestas, ya sabes, será Hagrid, y yo estaba ahí diciendo, no, no, no, tal vez sea Ron. Y luego abres el guion y dices, 'soy yo. Me voy de aquí'", relató.