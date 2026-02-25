La serie de God of War ficha a su violento Baldur, hijo de Odín: Ed Skrein, estrella de Marvel y Juego de Tronos

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Tras los fichajes de Ryan Hurst como Kratos y Callum Vinson como Atreus, Prime Video ya tiene a su temible Baldur para la adaptación en imagen real de God of War. Ed Skrein, actor de Deadpool y Juego de Tronos, asumirá el papel del imprevisible y violento hijo de Odín en la serie, que se centrará en la etapa nórdica de la saga y en la relación del dios de la guerra y su hijo.

Según informa Variety, el intérprete inglés se suma a un proyecto que se encuentra en fase de preproducción en Vancouver y tiene previsto iniciar su rodaje en 2026. Además de los mencionados Hurst, Vinson y Skrein, God of War estará protagonizada por Mandy Patinkin como Odín, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Max Parker como Heimdall, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn como Brok y Jeff Gulka como Sindri.

En cuanto a la carrera de Skrein, en televisión encarnó a Daario Naharis en la tercera temporada de Juego de tronos y a Rudolf Seidler en La luz que no puedes ver, mientras que en cine destaca su papel como Francis/Ajax en Deadpool. A este se suman títulos como Alita: Ángel de combate, en la que dio vida a Zapan, y Rebel Moon, donde interpretó al almirante Atticus Noble, principal antagonista de la saga. Entre sus trabajos más recientes figura Jurassic World: El renacer, en la que encarnó a Bobby Atwater.

BALDUR, UNO DE LOS ANTAGONISTAS MÁS LETALES

"El arma más peligrosa de su padre. Carismático, impredecible y con una lengua afiladísima, Baldur vive según sus propias reglas. De niño, una maldición le negó la capacidad de sentir placer y sensaciones físicas, lo que alimenta una ira insaciable y una sed de sangre en él que sacia con un estilo de lucha cuerpo a cuerpo que combina su inmenso poder con el impacto bruto de sus puños. Por encima de todo, ansía un oponente que pueda igualar de verdad su destreza en combate. Un oponente que, por fin, le haga sentir algo", reza la descripción oficial de Baldur.

La serie de Prime Video tomará como base el arco argumental de God of War y God of War Ragnarök, donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

God of War, que espera seguir la estela de éxito marcada por otras adaptaciones de videojuegos como The Last of Us en HBO o Fallout en Prime Video, todavía no tiene fecha de estreno, aunque Amazon ya ha dado luz verde a dos temporadas de la ficción. Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) ejerce de guionista, showrunner y productor ejecutivo, mientras que Frederick E.O. Toye, realizador de Shogun, por el ganó el Emmy a mejor dirección en serie dramática, The Boys o Watchmen dirigirá los dos primeros episodios.

La saga de videojuegos nació en 2005 y, con más de 65 millones de copias vendidas desde entonces, se ha consolidado como una de las propiedades más emblemáticas de PlayStation. Hasta la fecha, las entregas principales de la franquicia son God of War (2005), God of War II (2007), Betrayal (2007), Chains of Olympus (2008), God of War III (2010), Ghost of Sparta (2010), Ascension (2013), God of War (2018) y Ragnarök (2022), además del DLC/epílogo gratuito Valhalla (2023).